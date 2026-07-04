Do ponedeljka popolna zapora hitre ceste prek Rebernic

V ponedeljek se namreč začenja drugi del zahtevne prenove vipavske hitre ceste. Do sredine novembra bo po njej na odseku čez Rebernice mogoče peljati le v smeri Italije.

Na 12 kilometrov dolgem odseku med razcepom Nanos in Vipavo bo promet tako potekal po enem voznem pasu proti Italiji za vsa vozila, medtem ko bo v nasprotni smeri, to je od Vipave proti Razdrtemu, promet osebnih vozil in tovornjakov v lokalnem prometu potekal po vzporedni glavni cesti.

Tovorni promet v tranzitu bodo v času 130-dnevne zapore že v Italiji preusmerjali prek Fernetičev. Vse, ki bodo kljub temu prečkali državno mejo v Vrtojbi, bodo slovenski policisti in nadzorniki Darsa že takoj po prehodu meje preusmerjali nazaj v Italijo in nato prek mejnega prehoda na Fernetičih.

Poleg vseh ostalih obnovitvenih del bodo na tem odseku hitre ceste v prihodnjih mesecih postavljali tudi protivetrno zaščito, ki bo precej omilila vpliv močne burje na promet.

Vipavska hitra cesta je zelo obremenjena, čeprav se je promet po njej v zadnjem letu po podatkih Darsa zmanjšal za 6,7 odstotka, večina tega gre na račun obsežnih prenovitvenih del. Cesto sicer dnevno uporablja prek 20.000 vozil, od tega 4500 tovornih. Zaradi burje je bil promet po tej hitri cesti doslej omejen okoli 20 dni na leto.

Prometni koledar prometnoinformacijskega centra sicer za danes ves dan in za nedeljo popoldne napoveduje zelo visoko gostoto prometa. Poleg tega, da gre za prvi julijski vikend, ko na počitnice že odhajajo mnogi Slovenci, se počitnice začenjajo tudi v delu Avstrije, Nemčije, Švice, Belgije in Nizozemske.