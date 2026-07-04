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Slovenija

Do ponedeljka popolna zapora hitre ceste prek Rebernic

Vipava, 04. 07. 2026 08.30 pred 46 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Pogled na vipavsko hitro cesto

Vipavsko hitro cesto med Vipavo in razcepom Nanos bodo danes ob 5. uri v obe smeri zaprli za ves promet. Do ponedeljka do 5. ure bodo namreč zaradi nadaljevanja prenove tega odseka hitre ceste postavljali prometno signalizacijo. Obvoz bo mogoč po vzporedni državni cesti. Tudi sicer se po državi zaradi počitnic obeta gost promet.

V ponedeljek se namreč začenja drugi del zahtevne prenove vipavske hitre ceste. Do sredine novembra bo po njej na odseku čez Rebernice mogoče peljati le v smeri Italije.

Na 12 kilometrov dolgem odseku med razcepom Nanos in Vipavo bo promet tako potekal po enem voznem pasu proti Italiji za vsa vozila, medtem ko bo v nasprotni smeri, to je od Vipave proti Razdrtemu, promet osebnih vozil in tovornjakov v lokalnem prometu potekal po vzporedni glavni cesti.

Tovorni promet v tranzitu bodo v času 130-dnevne zapore že v Italiji preusmerjali prek Fernetičev. Vse, ki bodo kljub temu prečkali državno mejo v Vrtojbi, bodo slovenski policisti in nadzorniki Darsa že takoj po prehodu meje preusmerjali nazaj v Italijo in nato prek mejnega prehoda na Fernetičih.

Poleg vseh ostalih obnovitvenih del bodo na tem odseku hitre ceste v prihodnjih mesecih postavljali tudi protivetrno zaščito, ki bo precej omilila vpliv močne burje na promet.

Vipavska hitra cesta je zelo obremenjena, čeprav se je promet po njej v zadnjem letu po podatkih Darsa zmanjšal za 6,7 odstotka, večina tega gre na račun obsežnih prenovitvenih del. Cesto sicer dnevno uporablja prek 20.000 vozil, od tega 4500 tovornih. Zaradi burje je bil promet po tej hitri cesti doslej omejen okoli 20 dni na leto.

Prometni koledar prometnoinformacijskega centra sicer za danes ves dan in za nedeljo popoldne napoveduje zelo visoko gostoto prometa. Poleg tega, da gre za prvi julijski vikend, ko na počitnice že odhajajo mnogi Slovenci, se počitnice začenjajo tudi v delu Avstrije, Nemčije, Švice, Belgije in Nizozemske.

vipavska hitra cesta rebernice zapora

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zibertmi
04. 07. 2026 09.22
vrtovec dela podnevi in ponoči.odpira nova delovišča.za zastoje krivi prejšnjo vlado,za dars delajo pa podjetniki ,ki so privrženci sds in to že od nekdaj ,ne od volitev,sklepajo anekse za posle,ki bi morali bit že par let gotovi,kot je to stavba darsa,ki jo je podpisal hajdinjak,dela pa izvajalo podjetje gospoda južne
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