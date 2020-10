Do ponedeljka zvečer zaprta vsa pokopališča v Železnikih

Odredbo o zaprtju pokopališč sta na podlagi zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami izdala poveljnik Civilne zaščite Občine Železniki Aleksander Hajdinjak in župan Železnikov Anton Luznar.

Odredba o zaprtju pokopališč je začela veljati danes ob 8. uri in bo veljala do ponedeljka, 2. novembra, do 21. ure, so še zapisali na občini. Pokopališča bodo tako zaprta na praznik vseh svetih oz. na dan spomina na mrtve, ki ga obeležujemo 1. novembra.

Epidemiološke razmere so trenutno najslabše na Gorenjskem. Med največjimi žarišči so poleg Kranja, Kamnika, Škofje Loke in Domžal ravno Železniki, kjer so epidemiološke razmere glede na število prebivalcev najslabše. V Železnikih so v sredo potrdili 16 novih okužb s koronavirusom, skupno pa že 250. Aktivnih primerov je bilo v sredo 217.