Do pornografije na spletu dostopajo tudi že devetletniki

Kadar najstniki namenoma gledajo pornografijo, to največkrat počno iz radovednosti, ker jih zanimajo spolni odnosi in spolnost. Tako postane pornografija vir informacij o spolnosti, kar pa ni njen namen, navajajo na Safe.si. Gre za veliko industrijo, katere glavni namen je dobiček, in nikakor ne prikazuje realnih spolnih odnosov in spolnosti.

Spletna pornografija je dostopna vsem, do nje pa dostopajo tudi devetletniki, je pokazala nedavna anketa, ki so jo izvedli na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si

Skoraj polovica najstnikov (46 odstotkov), ki so se že srečali s spletno pornografijo, je z njo prišla v stik v starosti od 12 do 14 let. Med šestim in devetim letom se je s pornografijo srečalo osem odstotkov, pred šestim letom pa šest odstotkov najstnikov. Prezgodnje srečanje s temi vsebinami negativno vpliva na razumevanje spolnosti in lahko vodi v težave pozneje pri partnerskih odnosih in pri prvih spolnih odnosih, so na Safe.si opozorili v sporočilu za javnost.

Pogosto pornografija mladim predaja napačno sporočilo, na podlagi katerih imajo potem zgrešena pričakovanja glede spolnih odnosov. Pojavljajo se lahko težave s samopodobo in razumevanjem, kaj je ljubezen, kaj je užitek ter kakšni so resnični odnosi med moškimi in ženskami. Safe.si opozarja, da spletna pornografija zaradi možnosti neskončnih ponovitev gledanja in neomejenih možnosti novih vsebin vsebuje velik potencial za razvoj zasvojenosti, predvsem za najstnike, katerih možgani se še razvijajo.

Petina osnovnošolcev in četrtina srednješolcev gleda pornografijo pogosto, občasno pa petina osnovnošolcev in tretjina srednješolcev. Med tistimi, ki gledajo pornografijo pogosto ali občasno, je 60 odstotkov takšnih, ki jo gledajo večkrat tedensko, in 25 odstotkov takšnih, ki jo gledajo enkrat tedensko.

Za gledanje spletne pornografije najstniki uporabljajo predvsem telefone (89 odstotkov osnovnošolcev in 97 odstotkov srednješolcev), gledajo jo večinoma sami (91 odstotkov), nekateri pa tudi s prijatelji (25 odstotkov osnovnošolcev in 19 odstotkov srednješolcev) ter fantom ali dekletom (10 odstotkov osnovnošolcev in 16 odstotkov srednješolcev). Manj kot 10 odstotkov jih gleda z bratom ali sestro.

Pri prvem stiku se je sicer največ najstnikov, 54 odstotkov osnovnošolcev in 72 odstotkov srednješolcev, počutilo radovedno. Imeli pa so tudi negativne občutke – 25 odstotkov osnovnošolcev in 39 odstotkov srednješolcev se je počutilo zmedeno ter 34 odstotkov osnovnošolcev in 19 odstotkov srednješolcev neprijetno.

Zasvojeno s pornografijo se počuti 10 odstotkov osnovnošolcev in 15 odstotkov srednješolcev, ki pornografijo gledajo. Kar 14 odstotkov srednješolcev je povedalo, da potrebujejo vedno bolj ekstremne oblike pornografije, da se zadovoljijo. Neprijetne občutke glede spolnosti (strah, odpor ...) ima 14 odstotkov osnovnošolcev in osem odstotkov srednješolcev.

Skoraj polovica osnovnošolskih najstnikov in dve petini srednješolcev, ki so se že srečali s pornografijo na spletu, je že videlo pornografske posnetke z nasilnimi oblikami spolnosti.

Tretjina vseh v anketi sodelujočih najstnikov v starosti od 12 do 15 let in kar polovica, starih od 15 do 19 let, je že prejela spolne, gole ali razgaljene slike ali video posnetke druge osebe. Od teh pa si takšnih posnetkov ni želelo prejeti 80 odstotkov osnovnošolcev in 60 odstotkov srednješolcev. Posnetek golega ali razgaljenega sebe je nekomu poslalo pet odstotkov osnovnošolcev in 14 odstotkov srednješolcev. Ta slika je bila naprej deljena brez soglasja pri kar 43 odstotkih osnovnošolcev in 23 odstotkih srednješolcev.

Da ni prav, da je pornografija na spletu tako lahko dostopna, se strinja 58 odstotkov vprašanih osnovnošolcev in le 45 odstotkov srednješolcev, da pa lahko škoduje otrokom in najstnikom, meni 70 odstotkov osnovnošolcev in 62 odstotkov srednješolcev. Petina osnovnošolcev in četrtina srednješolcev meni, da se lahko iz pornografije naučijo, kaj je spolnost v resnici.