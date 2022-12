V pravljični deželi v Celju vsako leto na tisoče otrok doživi nekaj posebnega in pravljičnega. v nedeljo zvečer se je na poti domov tam ustavil Božiček. Tudi letos v Celje vozijo pravljični vlaki iz Ljubljanje, Maribora in Velenja, na katerih so seveda tudi vile in drugi pravljični junaki.