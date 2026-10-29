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Do preverjenih izvajalcev prek brezplačnega povpraševanja na 1818.si

Ljubljana, 29. 10. 2026 00.15 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Potrebujete mojstra za prenovo, pomoč pri urejanju okolice ali podjetje za storitev, ki je še nikoli niste naročili? Pogosto je najtežji prav začetek. Najprej morate ugotoviti, kdo sploh ponuja želeno storitev, poiskati kontaktne podatke in vsakemu posebej razložiti, kaj potrebujete.

Kaj pa, če bi lahko iskanje izvajalca in oddajo povpraševanja opravili na enem mestu?

Na portalu 1818.si lahko poiščete preverjene ponudnike različnih storitev in oddate brezplačno povpraševanje. Tako je pot od začetnega iskanja do prvega konkretnega dogovora preprostejša, ne glede na to, ali načrtujete večji projekt ali potrebujete pomoč pri vsakodnevnih opravilih.

Potrebujete storitev, pa ne veste, na koga se obrniti?

Predstavljajte si, da želite urediti vrt pred hišo, vendar nimate izbranega izvajalca. Na spletu najdete vrtnarje, ponudnike urejanja okolice in podjetja za vzdrževanje zelenih površin. Kdo od njih opravlja točno tisto delo, ki ga potrebujete? In komu poslati povpraševanje?

Podobno se lahko zgodi pri naročanju čiščenja, popravilu avtomobila, izdelavi pohištva po meri ali iskanju računovodskih storitev. Ponudnikov je veliko, njihove dejavnosti pa se med seboj razlikujejo.

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1818.si vam olajša prvi korak, saj lahko iskanje začnete pri vrsti storitve in ne pri imenu podjetja.

Portal združuje številne dejavnosti, med drugim gradbeništvo in prenove, dom in vrt, avto-moto storitve, čiščenje ter poslovne storitve. V preglednih kategorijah lahko poiščete preverjene ponudnike in spoznate njihovo ponudbo.

Ko najdete podjetje, ki ustreza vašim potrebam, lahko povpraševanje brezplačno oddate neposredno na njegovem profilu, kjer so na voljo tudi vsi kontaktni podatki. Tako lahko hitro vzpostavite stik z izbranim izvajalcem, mu predstavite svoje potrebe in preverite možnosti sodelovanja.

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Zakaj je brezplačno povpraševanje tako priročno?

Preden naročite storitev, vas običajno zanimajo tri stvari: ali jo ponudnik lahko opravi, koliko vas bo približno stala in kdaj bi jo lahko izvedel.

Te informacije so ključne pri odločitvi, še posebej pri storitvah, katerih cena je odvisna od obsega dela, uporabljenih materialov ali zahtevnosti projekta.

Na portalu 1818.si lahko svoje potrebe neposredno predstavite izbranemu izvajalcu, se pozanimate o njegovi ponudbi in pridobite informacije, ki jih potrebujete za nadaljnje dogovarjanje.

Takšen način vzpostavitve stika je uporaben pri najrazličnejših storitvah. Ne glede na to, ali iščete izvajalca za postavitev ograje, podjetje za izdelavo omare po meri ali strokovnjaka za poslovne storitve, lahko ponudniku opišete svoje želje in se pozanimate o ceni, razpoložljivosti ter možnostih izvedbe.

Brezplačno povpraševanje vam omogoča, da prvi korak naredite brez stroškov in obveznosti naročila, o končni ceni in pogojih sodelovanja pa se nato dogovorite neposredno z izbranim ponudnikom.

Kako napisati povpraševanje, da bo izvajalec razumel vaše želje?

Za oddajo povpraševanja ne potrebujete zapletenega strokovnega opisa. Pomembno je, da izvajalcu posredujete dovolj informacij, da si lahko ustvari predstavo o naročilu.

Pri pripravi vam lahko pomaga pet preprostih vprašanj:

- Kaj potrebujete? Jasno navedite vrsto storitve in na kratko opišite želeni rezultat.

- Kje bo storitev opravljena? Navedite kraj ali območje izvedbe, saj je lokacija pogosto pomembna za organizacijo in stroške.

- Kako obsežno je delo? Če je mogoče, vključite približne mere, količine ali druge pomembne podatke.

- Kdaj želite izvedbo? Povejte, ali se vam mudi oziroma ali imate določen časovni okvir.

- Ali obstajajo posebne zahteve? Omenite materiale, dostop do objekta ali druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na ponudbo.

Na primer, namesto splošnega sporočila "Potrebujem ograjo" lahko napišete, da iščete izvajalca za približno 20 metrov dolgo dvoriščno ograjo v okolici Ljubljane, z izvedbo v prihodnjih dveh mesecih.

S takšnim opisom bo ponudnik lažje razumel naročilo, vi pa boste hitreje prišli do uporabnih informacij.

Na 1818.si najdete več kot samo kontakt podjetja

Dobra odločitev se ne začne šele takrat, ko prejmete ponudbo podjetja. Pomembno je že, kako izbirate izvajalca, ki mu boste poslali povpraševanje.

Pri tem vam lahko pomaga 1818.si, imenik preverjenih mojstrov in ponudnikov, kjer so na enem mestu zbrane informacije o podjetjih iz različnih dejavnosti. Na predstavitvah podjetij lahko preverite njihove storitve in kontaktne podatke ter preberete ocene in komentarje drugih uporabnikov, ki so z njimi že sodelovali.

Takšne informacije so še posebej koristne, kadar iščete izvajalca, s katerim doslej še niste sodelovali. Tako lahko že pred vzpostavitvijo stika bolje spoznate njegovo dejavnost in presodite, ali ustreza vašim potrebam in pričakovanjem.

Prednost portala je tudi širok nabor dejavnosti. Danes morda potrebujete mojstra za hišno popravilo, čez nekaj mesecev pa pomoč pri selitvi ali povsem drugo storitev. V obeh primerih lahko iskanje začnete na istem mestu in med različnimi kategorijami poiščete ustrezne preverjene ponudnike.

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Od iskanja do povpraševanja na enem portalu

Iskanje izvajalca ne bi smelo biti bolj zapleteno od samega naročila storitve. Ko veste, kaj potrebujete, je najbolj praktično, da lahko hitro poiščete ustrezno podjetje, preverite njegovo ponudbo in vzpostavite stik z njim.

Prav to je ena glavnih prednosti portala 1818.si: pregledno iskanje preverjenih ponudnikov različnih dejavnosti skupaj z možnostjo brezplačne oddaje povpraševanja.

Ne glede na to, ali načrtujete prenovo, potrebujete pomoč pri vzdrževanju doma ali iščete podjetje za povsem drugo storitev, lahko svoje iskanje začnete na istem mestu.

Potrebujete zanesljivega izvajalca? Obiščite 1818.si, odkrijte preverjene ponudnike in brezplačno oddajte povpraševanje za storitev, ki jo potrebujete.

 

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