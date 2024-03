Do prihrankov z alternativnimi energetskimi rešitvami

OGLAS

Utekočinjen naftni plin (UNP) zaradi svoje mobilnosti in enostavne dostopnosti ostaja odlična rešitev oskrbe z energijo in partner na poti energetske tranzicije različnih porabnikov energije. Neodvisnost od omrežja, zanesljivost energenta v vseh temperaturnih pogojih, enostavna dostopnost tudi za oddaljene in težje dostopne lokacije in visoka kalorična moč so le nekatere prednosti, ki prinašajo pomembne prednosti pred drugimi energetskimi alternativami. S hibridnimi rešitvami do 35% prihrankov Pri prehodu na UNP lahko v primerjavi z ogrevanjem na drva ali kurilno olje optimiziramo energetske sisteme ter dosežemo dolgoročne prihranke. Pripeljemo ga lahko praktično povsod, tudi v najbolj odmaknjena območja. Rešitve z UNP so primerne za različne oblike industrije ali kmetijstva ter druge energetske potrebe, kot tudi kombinacija ogrevanja in hlajenja objektov. V primeru izvedbe hibridnih sistemov so lahko prihranki celo do 35 % na letni ravni. Pri slednji gre za kombinacijo toplotne črpalke in klasičnega ogrevanja z UNP. V družbi Butan plin s strokovno ekipo in dolgoletnimi izkušnjami celovitega načrtovanja energetskih rešitev poslovnim partnerjem pomagajo pri pripravi in izvedbi rešitev na ključ. Vsak projekt je namreč zgodba zase – z drugačnimi izzivi in omejitvami, zato je izbira zanesljivega partnerja ključnega pomena.

Brez težav do želenih količin tople vode V turizmu, gostinstvu in drugih storitvenih dejavnostih so običajno prisotne velike nenadne potrebe po topli sanitarni vodi. Klasični bojlerji imajo pogosto težave, saj ne uspejo dovolj hitro ogreti želene količine vode in so energetsko neučinkoviti. V izogib morebitnim higienskim ali zakonodajnim normativom lahko s sodobno Rinnai tehnologijo vodo segrevamo neposredno ob porabi, kar omogoča izjemno učinkovitost in ekonomičnost delovanja. Rinnai omogoča segrevanje vode neposredno ob porabi in to do želene temperature na eno stopinjo celzija natančno. Veliki porabniki lahko kaskadno postavijo več grelnikov, pri čemer temperatura vode ostaja konstantna, ne glede na število porabnikov. Tovrsten sodoben način ne deluje po principu akumulacije tople vode in posledično izgub energije, ki se pojavljajo pri ogrevanju na zalogo, hkrati pa je topla voda nenehno na voljo za uporabo. Družba Butan plin je ekskluzivni zastopnik tovrstne tehnologije na slovenskem trgu.

UNP FOTO: Arhiv ponudnika