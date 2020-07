Do rezultatov analize pitne vode velja v Anhovem prepoved uporabe vode za prehrano

Voda iz vodovodnega sistema Anhovo, do onesnaženja katerega je prišlo v petek, ni primerna za prehrambene namene, pitje in umivanje zob, je v sredo uporabnike obvestila Občina Kanal ob Soči. Rezultate kemijske analize še čakajo. Pitno vodo so prebivalcem zagotovili gasilci.

V Anhovem ob Soči so konec minulega tedna krajani zaznali onesnaženje vode iz vodovoda. Glede na ugotovitve na terenu je onesnaženje izviralo iz podjetja Eternit, ki je napako odpravilo, preverili so stanje in ponovno vzpostavili dobavo pitne vode. V podjetju Eternit še vedno molčijo, celoten dogodek pa preiskuje tudi policija.

Rezultati kemijske analize so bili sicer najprej napovedani že za te dni, vendar pa je Kumar povedal, da bodo zaradi dodatnih analiz nanje morali počakati dlje. Do preklica za občane Anhovega velja obvestilo o prepovedi uporabe vode za prehrambene namene, pitje in umivanje zob.

Danes je sicer prav pri Anhovem prišlo tudi do onesnaženja reke Soče, vendar pa naj ta dva dogodka ne bi bila povezana.

Kot so sporočili iz Salonita Anhovo, so danes okrog 10. ure smo na Soči opazili manjši oljni madež, zato so takoj sprožili vse aktivnosti za zaščito vodotoka in druge ukrepe za ugotavljanje vzrokov. Ocenjeno je bilo, da je v reko iztekla manjša količina olja iz lovilca olj.

Takoj so aktivirali svoje Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo (PIGD Salonit Anhovo) ter obvestili regijski center za obveščanje, okoljskega in zdravstvenega inšpektorja in Občino Kanal ob Soči. Prostovoljni gasilci so namestili absorpcijske filtre, stekli so tudi drugi preventivni ukrepi na terenu in v procesu. Regijski center je aktiviral poklicne gasilce JZGRD Nova Gorica, ki so postavili zaščitno bariero na reki Soči.

"Ocenjeno je bilo, da je šlo za dogodek manjšega obsega, količina razlitega olja je bila minimalna, ukrepanje je bilo hitro in učinkovito. Ob intervenciji je znano, da dogodek ni imel v ničemer vpliva na pripravo pitne vode," so zapisali.