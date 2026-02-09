Naslovnica
Slovenija

Do sebe neizprosna Lindsay Vonn: 'Reakcije so bistveno upočasnjene'

09. 02. 2026 11.18

Avtor:
N.Š.
Poškodba kolena

Po odmevnem nedeljskem padcu ameriške smučarske šampionke Lindsey Vonn na olimpijski smukaški tekmi se je znova odprlo vprašanje resnosti poškodb kolena, s katerimi se srečujejo vrhunski in rekreativni športniki. Kaj pravzaprav pomeni poškodba in kako tvegano je gibanje s takšnim kolenom, je pojasnil tudi asist. Marko Macura, dr. med., vodja Oddelka za športne poškodbe in artroskopske dejavnosti na KO za travmatologijo Kirurške klinike UKC Ljubljana.

"Pretrganje vezi pomeni, da se zaradi prevelike obremenitve pri športu strga sprednja križna vez, ki je ena od vezi, ki povezujejo stegnenico in golenico v kolenskem sklepu. Pogovorno imenovanje križnih vezi' se nanaša praviloma ne eno najpogosteje poškodovano: sprednjo križno vez. Posledica popolnega pretrganja te vezi je določena stopnja nestabilnosti kolenskega sklepa, odvisno od tega, kako močne in koordinirane so mišice noge," pojasnjuje Macura.

Lindsay Vonn je v priprave na olimpijski nastop vložila ogromno dela, pred igrami je dokazala, da lahko še vedno kroji sam vrh, a na koncu ji sanj o novem odličju ni uspelo uresničiti.
FOTO: AP
FOTO: AP

 

Takšna poškodba po njegovih besedah ni redkost niti med rekreativnimi smučarji, še posebej ob neugodnih dejavnikih, kot so slaba vidljivost na smučišču, neraven teren, težave z opremo in utrujenost mišic. Pogosteje pa se pojavlja pri kontaktnih športih, denimo v nogometu, košarki in rokometu.

Ali je pri pretrganih križnih vezeh operacija vedno nujna? "Ne vedno. Odločamo se glede na stopnjo poškodbe in morebitne pridružene poškodbe kosti, hrustanca, meniskusov, drugih vezi in glede na pričakovano stopnjo aktivnosti oz. funkcionalne zahteve. Po podatkih švedskega registra poškodb kolenskih vezi se kirurgi ob prvem srečanju s pacientom v polovici primerov odločijo za operacijo, v polovici pa za fizioterapijo," pravi travmatolog v zapisu na spletni strani UKC.

Okrevanje je pri tekmovalnih športnikih praviloma hitrejše kot pri rekreativnih. Pri odraslih je do polne športne obremenitve potrebnih približno osem do devet mesecev, odvisno od napredka pri mišični moči. Pri otrocih in najstnikih pa okrevanje traja še dlje, približno eno leto.

Kako tvegano je gibanje s takšno poškodbo? "Odvisno od stopnje nestabilnosti in vrste gibanja. Hoja, kolesarjenje, tek na smučeh (sploh klasična tehnika), plavanje in podobni športi so manj nevarni. Pri kompleksnih gibih, ki zahtevajo eksplozivne spremembe smeri, zasuk obremenjene noge, pristanke po skokih ali gibanje po neravnem terenu pa je nevarnost dodatnih poškodb precej večja. Pri teh bolj kompleksnih gibih je potreba po reakciji sklepa v delčkih sekunde in se pozna vsaka malenkost. Z nestabilnim kolenom oz. pretrgano sprednjo križno vezjo so takšne reakcije bistveno upočasnjene, kar lahko privede do dodatnih poškodb," opozarja Macura.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn
FOTO: AP

Zgodba o borbenosti do konca

Zdi se, da bo zgodba Linday Vonn ena tistih, po katerih si bomo zapomnili letošnje olimpijske igre. In poznavalci so prepričani, da ne gre za naključje. 

Menijo, da je Vonn v tej olimpijski sezoni znova dokazala, zakaj njena kariera velja za eno najbolj neizprosnih in hkrati navdihujočih v zgodovini alpskega smučanja. Cilj teh olimpijskih iger pač ni bil zgolj še en nastop, temveč jasna osebna odločitev, da stori vse za novo odličje, nov karierni vrh. Četudi za ceno zdravja. 

Vonn je že pred olimpijsko smukaško tekmo odkrito povedala, da ima strgano sprednjo križno vez. Komentator pri The Atlantic je tako prepričan, da je bila tekma v Cortini d'Ampezzo zanjo simbolni trenutek: ali stopničke – ali padec. Vonnova je to sprejela zavestno. 

Takšen pristop jo spremlja skozi celotno kariero. Že kot 17-letnica je nastopila na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju leta 2002. Od takrat naprej je njena pot nenehno nihala med izjemnimi zmagami in hudimi poškodbami. Padec na svetovnem prvenstvu v Schladmingu leta 2013, ko si je strgala križno in stransko kolensko vez ter zlomila golenico, bi za marsikoga pomenil konec kariere. Zanjo je bil to le še en postanek na poti nazaj.

Po številnih operacijah, helikopterskih prevozih in vrnitvah se je leta 2019 vendarle upokojila, saj telo, predvsem kolena, ni več dopuščalo vrhunskega tekmovanja. A zgodba se s tem ni končala. Leta 2024 je prestala delno zamenjavo kolena, sprva z namenom izboljšanja kakovosti življenja. Ko se je rehabilitacija izkazala za uspešno, se je porodila ideja o vrnitvi. Njeno koleno se je prvič po dolgih letih počutilo stabilno.

Sezona pred olimpijskimi igrami je bila zahtevna, a v zadnjih mesecih je Vonnova znova našla hitrost in samozavest. Pod vodstvom nekdanjega olimpijskega prvaka Aksla Lunda Svindala je izpopolnila opremo in linije, kar jo je znova pripeljalo med najboljše smukačice sveta. Do januarja se je uvrščala na stopničke in postala ena glavnih kandidatk za olimpijsko medaljo.

Namesto previdnosti je izbrala tveganje. Nastopila je na tekmi v Crans-Montani, kjer je znova padla in si še enkrat poškodovala križno vez. 

Čeprav je stroka zmajevala z glavo, je na smuku v Cortini napadla progo na način, ki jo je zaznamoval vso kariero, torej agresivno, brez zadržkov. Končalo se je slabo. Legendarna Američanka je ob srhljivem padcu utrpela zlom leve noge in je bila tudi že operirana.

A njeni najbolj goreči podporniki menijo, da to ni poraz, ampak zaključek v skladu z vrednotami, ki terjajo boj do konca. 

Sir Oliver
09. 02. 2026 12.30
Edino na tem portalu, nabijanje z Vonnovo do onemoglosti. Vse ostalo je tako, mimogrede.
Odgovori
0 0
JAZsemTI
09. 02. 2026 12.28
Vsaj pri smuku bi bilo smotrno uvesti “tehnični pregled” na katerem bi se ugotovilo ali ima tekmovalec kakšne težave. Eni so pač dovolj nori, da gredo z raztrganim kolenom v globino. Potem pa rešuj kakor veš in znaš 🤔
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
09. 02. 2026 12.26
A ni ta kot naš Luka, da bi si dal gor visoke adidaske pa ne, Jordan je vedel zakaj jih je imel!
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
09. 02. 2026 12.20
Ti članki od Vonnovi so zagotovo plačani ali ukazani . Druge ideje nimam zakaj toliko člankov o njej.
Odgovori
+2
3 1
Morgoth
09. 02. 2026 12.29
Nekdo tu gor obožuje črne in coalburnerke.
Odgovori
0 0
Xxdproxx
09. 02. 2026 12.19
v tej sportni disciplini so za kolena ogromni napori. nevem kaj je gruntala da je sla s takim kolenom na tekmovanje…. tudi sam sem imel ACL, in vem kak je kolen ko ni vezi… mlahavo… ne pa da gres potem se take napore izvajat. samo po sebi klice katastrofo
Odgovori
+0
1 1
BlankNick
09. 02. 2026 12.13
Sedaj bo pa cel teden člankov o tem, kako se je Lindsey Vonn, zaradi nepotrebnega nastopa in verjetno predvsem neke trme ozrioma previsokega ega. Jure Košir je lepo povedal, da je to njeno telo, njena odločitev. Seznanjena je bila, da je proga zahtevna. Ali je bilo vredno tega? Zanjo očitno ja. Samo glede na to, da je v svoji karieri dokazala in dosegla vse, menim, da je bilo to čisto brez potrebe.
Odgovori
+2
3 1
Maxx365
09. 02. 2026 12.09
Razumem, da je v športnikovi zavesti, da se bori do konca, ampak to je bilo nespametno, da ne rečem neumno.
Odgovori
+1
2 1
dark Cat
09. 02. 2026 12.09
A vam je na tem portalu sploh jasno zakaj je do padca prislo???
Odgovori
+2
2 0
Pedro Lopez
09. 02. 2026 12.20
Nepopolna stabilnost ene noge verjetno tudi ni pozitivno prispevala, a ne?
Odgovori
+0
1 1
dark Cat
09. 02. 2026 12.07
A še zmerom pametujete....
Odgovori
+1
1 0
ŠeVednoPlešem
09. 02. 2026 12.06
Preizkus je uspel, Vonnova dokazala medicinsko teorijo v praksi, nemogoče je tekmovati na vrhunski ravni na olimpijskih igrah z aktutno nezdravljeno poškodbo kolena - popolnoma v celoti strganimi sprednjimi vezmi v levem kolenu ... pač opornica fiksira koleno, ampak ga fiksira v enem položaju, pri hudi obremenitvi, kar je denimo upogib kolena v desno smer opornica ne zdrži oziroma koleno "ne uboga", in nato se zgodi to, kar se je zgodilo Lindsey že prvi težji zavoj zapelje v nenadzorovano smer in zajame z roko vratca ter pade. Bila je testna pilotka in opravila je preizkus ter potrdila v praksi medicinsko teorijo. Za kar ji je lahko človeštvo hvaležno. S tem dejanjem se je kandidirala za letošnjo Darwinovo nagrado !
Odgovori
+1
3 2
dark Cat
09. 02. 2026 12.10
Kje spis k si tko brihtn
Odgovori
-2
1 3
ŠeVednoPlešem
09. 02. 2026 12.11
doma ?
Odgovori
0 0
a res je
09. 02. 2026 12.02
Škoda, da je zaradi olimpijskih iger sprejela za sebe škodljivo odločitev.
Odgovori
+2
2 0
Luigi Taveri II.
09. 02. 2026 12.01
Tudi ta portal je z Lindsey Vonn neusmiljen do uporabnikov
Odgovori
-1
1 2
myomy
09. 02. 2026 11.58
Kwa sploh sili takšna starka na smučišče.
Odgovori
-3
1 4
Japa Jade
09. 02. 2026 12.15
Ko boš 41, če boš, se spomni na tale tvoj, ne bom dal zraven pridevnika, komentar ali si pa že 81.
Odgovori
+2
3 1
medŠihtom
09. 02. 2026 11.58
pol se ti gre pa neka dvoživka pametnega delat.
Odgovori
-1
0 1
Teleport
09. 02. 2026 11.54
Nehajte že s to decvo željno pozornosti
Odgovori
+4
5 1
St. Gallen
09. 02. 2026 11.44
Mentaliteta NK Maribor je tudi v njej: vedno na puno
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
