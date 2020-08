Do sedaj največ bonov unovčenih v Piranu

Do nedelje, 9. avgusta, je 361.232 upravičencev že izkoristilo, deloma ali v celoti, turistične bone, kar pomeni, da je v turistični sektor steklo že 49.714.424 evrov, so sporočili s Fursa.

Največ vavčerjev so upravičenci unovčili v Piranu, kar 63.899, to pa pomeni, da je turizem v Piranu samo z boni prejel finančno injekcijo v vrednosti 9.854.466,37 evrov. Več kot 20.000 bonov smo Slovenci unovčili v Bohinju in Kranjski Gori, od 10.000 do 20.000 pa v Ankaranu, na Bledu, v Bovcu, Brežicah in Izoli ter v Kopru, Moravskih Toplicah in Podčetrtku.

Bone so številni uporabili tudi v drugih občinah in priljubljenih destinacijah, spet drugi pa so odkrivali še neodkrite bisere naše države.