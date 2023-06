Do septembra se zapira del Šmartinske ceste

Popolnoma je zaprt približno kilometer Šmartinske ceste od križišča Šmartno in Tomačevo do Sneberske ceste. Znotraj zapore bodo dela izvajali fazno, je objavila direkcija za infrastrukturo

Izvajalec bo ves čas izvajanja del preko gradbišča zagotovil dostop do vrtca ter dostop za lokalno prebivalstvo in intervencijo. Omogočen bo dostop vsem, ki imajo izvor in cilj v območju zapore, tako za stanovalce, stranke poslovnih subjektov, dostavo in obiske.

LPP linijam bo zagotovljeno obračališče - krožna vožnja preko Sneberske ceste in Trbež. Na Sneberski cesti bo vzpostavljeno začasno LPP postajališče (Sneberje), medtem ko LPP postajališče Hrastje ne bo obratovalo, so navedli na direkciji, kjer prosijo za razumevanje in strpnost.