Do sobote pogoste plohe in nevihte, nato pa več sonca in višje temperature

V večjem delu države smo se zbudili v sončno jutro, v Pomurju in notranjosti Primorske pa že nastajajo oblaki, iz katerih se je razvilo nekaj ploh. Te plohe bodo v prihodnjih urah večinoma ponehale, začele pa bodo nastajati na območju Julijskih Alp in Snežnika. Kasneje bo do njihovega nastanka prišlo tudi drugod. Največ ploh in neviht bo danes nad vzpetinami, z oddaljevanjem od njih pa se bo možnost zanje hitro manjšala.

Ker na vreme pri nas ne vpliva fronta, ampak višinsko jedro hladnega zraka, bodo plohe in nevihte nastajale precej naključno in se bodo zaradi šibkih višinskih vetrov le počasi premikale, zato natančna napoved po krajih in urah ni mogoča. Ob nevihtah se lahko zlasti na območjih, ki so na zgornji karti obarvana v oranžno, pojavijo nalivi s sodro ali drobno točo. Zaradi lokalnega značaja ploh in neviht bodo razlike iz kraja v kraj tudi tokrat velike, marsikje bo padavin zelo malo ali pa bo ostalo povsem suho, spet drugod pa bo lahko v kratkem času padlo nekaj deset, morda celo 50 litrov dežja na kvadratni meter, kar lahko povzroči nekaj težav z meteornimi vodami in hudourniškimi vodotoki. Posamezne plohe in nevihte se bodo zlasti na zahodu in severu države lahko nadaljevale tudi v večer in noč na petek, a takrat večjih posebnosti ni več za pričakovati.

Jutri bo razvoj vremena zelo podoben današnjemu. Dopoldne bo v večjem delu države sončno, sredi dneva in popoldne pa bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost, iz katere se bodo spet razvile krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature se bodo tako danes kot tudi jutri gibale okoli 25 stopinj Celzija.