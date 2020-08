Do sobote se bo vročina stopnjevala, nato prihaja osvežitev

Naši kraji se bodo do vključno sobote nahajali blizu središča anticiklona, kar nam prinaša sončno in spet bolj vroče vreme, ki bo zelo primerno tudi za obisk gora. V najtoplejših krajih na Goriškem in v Beli krajini bodo najvišje temperature okoli 35 stopinj Celzija in tudi drugod ne bo veliko manj. Vročina pa ne bo trajala prav dolgo, saj se nam bo že v soboto zvečer od severozahoda približala hladna fronta. Nedelja bo tako večinoma oblačna z občasnimi padavinami, pojavljale se bodo predvsem plohe in nevihte.

Po hladnejši prvi polovici tedna se nad Evropo širi nov val vročine, ki bo segal tudi nad naše kraje. Danes bo najbolj vroče v Franciji in na Iberskem polotoku, kjer bodo najvišje temperature presegle 35 stopinj Celzija, nad 30 pa se bo ogrelo tudi marsikje drugod po Evropi. V prihodnjih dneh se bo zelo topel zrak pomikal proti vzhodu in povsem možno je, da bomo v soboto tudi pri nas v najtoplejših krajih na Goriškem in v Beli krajini izmerili okoli 35 stopinj Celzija. icon-expand Do vključno sobote bomo imeli veliko sonca in visoke temperature. FOTO: Dreamstime Vzrok za dvig temperatur je globok ciklon, ki se je s svojim središčem približal Britanskemu otočju. Tu bo danes vremensko dogajanje kar burno z lokalno obilnimi padavinami in močnim vetrom. Drugod po celini bo vreme precej bolj umirjeno, za kar bo poskrbel anticiklon, ki se je nad osrednji in južni del celine razširil ravno po zaslugi ciklona. Pri nas bomo tako do vključno sobote imeli veliko sonca. Noči bodo prijetno sveže, dnevi pa vroči, saj bodo temperature skoraj povsod, tudi marsikje v alpskih dolinah, presegle 30 stopinj Celzija. Ker bo k nam dotekal suh zrak, bodo dnevi zelo primerni za obisk gora. Izrazitega vetra ne bo, prav tako tudi ploh in neviht ne pričakujemo. Danes čez dan bo temperatura na višini Kredarice okoli 11, na višini Rogle pa 17 stopinj Celzija, jutri in v soboto pa bo še za nekaj stopinj bolj toplo. icon-expand Današnje jutro na Kredarici, kjer je bilo ob šesti uri zjutraj osem stopinj Celzija. FOTO: Arso Možnost za nevihte se bo povečala v soboto proti večeru, ko bo severno stran Alp dosegla hladna fronta. V nedeljo se bo za okoli deset stopinj Celzija hladnejši zrak razširil tudi nad naše kraje, zato bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami, predvsem s plohami in nevihtami. Ker bo ozračje že ohlajeno, bodo neurja s točo manj verjetna. Nekaj dežja lahko pričakujemo tudi še v ponedeljek, spet več sonca pa nam po trenutnih izračunih prinaša torek. Če pogledamo še malo dlje v prihodnost, kaže, da nas bo nova fronta s padavinami dosegla v drugi polovici prihodnjega tedna, torej očitno se poletje počasi poslavlja.