Do sobote še velika toplotna obremenitev, nato sledi kratek premor

Petek in sobota bosta še vroča, zelo toplo bo tudi v nočnem času, ko bo temperatura marsikje ostala nad 20 °C. Toplotna obremenitev bo zato ostala velika, prehodna osvežitev nas čaka v nedeljo, že naslednji teden bo znova vroče. Zaradi visoke relativne vlažnosti je naše telo še dodatno obremenjeno in občutek imamo, da so temperature še višje, kot kaže termometer.

Dnevi in noči se postopno segrevajo in toplotna obremenitev je iz dneva v dan večja. Ob vročinskem valu je precej bolj na udaru urbano okolje, saj je v mestu predvsem nočna temperatura precej višja kot na podeželju. Večja mesta namreč predstavljajo "toplotni otok", saj betonske stavbe in asfaltne površine vpijejo veliko več toplote kot travniki in polja na podeželju. V urbanem okolju je tudi več odpadne toplote kot na podeželju in vse skupaj pripomore, da je ohlajanje v mestu precej počasnejše.

Travniki in polja čez dan vpijejo mnogo manj toplote, zato se zvečer hitreje ohladijo kot beton in asfalt. FOTO: POP TV

Vzemimo za primer dve meteorološki postaji, ki sta si relativno blizu in ležita na podobni nadmorski višini. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku, ki leži vsaj nekaj kilometrov stran od gosto poseljenega območja, in Ljubljana, kjer merilno mesto obkroža "betonska džungla". Najvišja dnevna temperatura je v teh dneh na obeh postajah zelo podobna, v večernih urah pa začne temperatura na Brniku hitro padati. Ohlajanje v Ljubljani je precej počasnejše in okoli 22. ure je razlika v temperaturi med postajama navadno kar 4 stopinje Celzija. Po sončnem zahodu je tako na podeželju prijetnih 25 stopinj, medtem ko je v mestu sočasno še zmeraj blizu 30 stopinj Celzija. Ta razlika v temperaturi se sicer proti jutru običajno nekoliko zmanjša, vseeno pa je v nočnem času toplotna obremenitev v mestih mnogo večja kot zunaj njih.

V nočnih urah je temperatura v mestu mnogo višja kot v okolici. FOTO: POP TV

Visoka relativna vlažnost Na toplotno obremenitev ima poleg temperature velik vpliv še relativna vlažnost zraka, ki jo izražamo v odstotkih. Človeško telo se ohlaja tako, da izloča znoj, ki nato izhlapeva s kože, na ta način pa iz telesa odvaja toploto. Pri visoki relativni vlažnosti znoj s kože izhlapeva počasneje, naše telo se ohlaja počasneje, zato se občutek vročine poveča. Pri temperaturi zraka 34 stopinj Celzija in relativni vlažnosti 40 odstotkov naše telo občuti, kot da je 35 stopinj, pri enaki temperaturi in relativni vlažnosti 50 odstotkov jih občutimo že 38. Če bi imeli pri temperaturi zraka 34 stopinj 60-odstotno relativno vlažnost, bi naše telo občutilo, kot da je 42 stopinj. Takšne razmere imajo te dni v glavnem mestu Tajske, Bangkoku, najvišje dnevne temperature so podobne kot pri nas, a relativna vlažnost je več kot 60-odstotna in občutek vročine presega 40 stopinj. V naših krajih imamo pri temperaturi okoli 35 stopinj le redko relativno vlažnost nad 50 odstotkov, takšne razmere so značilne za tropske kraje.