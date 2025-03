Do sobote zjutraj bo močno deževalo, reke bi lahko prestopile bregove

Danes bo večinoma oblačno, občasno bo deževalo, več padavin bo v zahodni polovici Slovenije, v petek pa se bodo padavine okrepile za zahodu in se nato razširile nad vso Slovenijo. "Od petka zjutraj do sobote zjutraj, ko bodo padavine oslabele, bo predvidoma v večjem delu zahodne, osrednje in južne Slovenije v 24 urah padlo od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter," pišejo na Arsu.