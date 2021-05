Do sredine aprila potrdili že 331 primerov borelioze

S toplejšimi dnevi prihaja tudi sezona klopov. Najdemo jih tako rekoč vsepovsod, ne le na travnikih in v gozdovih. Bolezni, ki jih prenašajo, pa so lahko usodne. Daleč najpogostejša je lymska borelioza, ki ima pri številnih prebolevnikih trajne posledice. Največ primerov so potrdili na Goriškem, Gorenjskem in v Pomurju, vsako leto zboli več tisoč ljudi. K sreči je manj še nevarnejšega klopnega meningoencefalitisa, kljub temu pa smo letos zabeležili že štiri primere.

