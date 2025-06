Do sredine julija zaprt avtocestni priključek Šentvid

Od danes so zaprti priključki s Celovške ceste na avtocesto v smeri Kranja, z avtoceste iz smeri Kranja na Celovško cesto, z avtoceste (iz predora Šentvid) proti Medvodam in s Celovške ceste v predor Šentvid. Med drugim je spremenjen prometni režim na križiščih Galant in Jelen, prilagojena so avtobusna postajališča.