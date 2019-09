Do sredine prihodnjega tedna toplo, nato prihaja ohladitev

V preteklih dneh nas je jesen razveselila s soncem in visokimi temperaturami, ki so nam jih prinesli zahodni vetrovi. Sobota bo zaradi vpliva oslabljene fronte in povečane oblačnosti nekoliko hladnejša, od nedelje do vključno torka pa bo ponovno zelo toplo. Ponekod se bo ogrelo celo malo nad 25 stopinj Celzija, kar je bolj običajna temperatura za konec avgusta kot za konec septembra. Izrazitejša ohladitev, ki pa najverjetneje ne bo dolgotrajna, nas čaka sredi prihodnjega tedna.

Vremensko dogajanje nad staro celino je v teh dneh precej razgibano, za kar skrbi pas močnejših višinskih vetrov, ki valovi čez zahodno in srednjo Evropo. Danes bo na vreme pri nas vplivala oslabljena hladna fronta, ki se čez srednjo Evropo pomika proti vzhodu. Na južno stran Alp bo segala le obrobno, zato bo glavnina vremenskega dogajanja ostala severno od naših krajev. Sobota bo bolj oblačna, od nedelje naprej pa bo spet več sonca. FOTO: Dreamstime Sobota bo večinoma oblačna s kakšno kapljo dežja Zaradi vpliva fronte se je ponoči oblačnost povečala. V bližini morja so že zgodaj zjutraj začele nastajati krajevne padavine. Te bodo čez dan pogostejše in se bodo postopno razširile tudi drugam. Predvsem v zahodni Sloveniji se lahko razvije kakšna nevihta. Kljub temu bo količina padavin majhna, marsikje bo lahko ostalo povsem suho. Sonca bo danes bolj malo, temu primerno nižje pa bodo tudi temperature. V večjem delu Slovenije se bodo termometri ustavili pri 18 ali 19 stopinjah Celzija, na Koroškem in Gorenjskem bo še kakšna stopinja manj. Precej topleje bo na Primorskem. Na Goriškem bo okoli 23, ob morju pa 24 stopinj Celzija. Od nedelje do torka bo vreme krojil jugozahodni veter Jutri bomo prišli pod vpliv toplejšega jugozahodnega vetra, ki večjemu delu države prinaša razjasnitev, ponekod v zahodni Sloveniji pa bo še vztrajala oblačnost. Predvsem v hribih severne Primorske bo lahko občasno rahlo deževalo ali rosilo. Na začetku prihodnjega tedna bo vreme podobno, le jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil. Ta nam bo dovajal za ta čas zelo topel zrak, ki se bo ob spuščanju čez Dinarsko pregrado še dodatno ogrel. V ponedeljek in torek bomo tako po nižinah vzhodne Slovenije izmerili tudi malo nad 25 stopinj Celzija. Zaradi povečane oblačnosti in občasnega dežja bo v zahodni Sloveniji nekaj stopinj manj. Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV Jugozahodnik bo znanilec hladne fronte, ki nas bo dosegla sredi prihodnjega tedna. Ob prodiranju hladnejše zračne mase na južno stran Alp bo nad Genovskim zalivom najverjetneje prišlo do nastanka ciklona, ta nam bo v sredo skupaj s fronto prinesel večjo količino dežja. Po prehodu fronte bo k nam dotekal za okoli 10 stopinj Celzija hladnejši zrak. Ob morebitnih jasnih nočeh v drugi polovici prihodnjega tedna bo na mrazu izpostavljenih legah možna slana.