Do sredine tedna sveže, nato otoplitev

Po zelo toplem začetku oktobra so se temperature v zadnjih dneh spustile malo pod dolgoletno povprečje. Dnevna temperatura zraka se je v le nekaj dneh v povprečju znižala za od 6 do 12 stopinj Celzija. Ohladitev je bila najbolj izrazita v alpskem svetu, najmanj pa v osrednji Sloveniji in na Goriškem.