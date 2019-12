Do stanovanja s pomočjo države

Pri najemu stanovanjskega kredita bo lahko po novem porok kar država. A to velja le za tiste, ki kljub neredni zaposlitvi dovolj zaslužijo.



"Največji znesek poroštva za pokritje glavnice je 150 tisoč evrov in pa trajanje poroštva je maksimalno 30 let," je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za finance Alojz Slana.



Za mlade do 35. leta, družine z vsaj enim predšolskim otrokom, prekarne delavce in zaposlene za določen čas, stare do 40 let, bo država jamčila v celoti. Kredite pa bodo lahko najeli v katerikoli slovenski banki, a pod pogojem, da bodo imeli vsaj 20 odstotkov lastnih sredstev. "Dejansko je namenjeno za nakup stanovanja, za adaptacijo stanovanja, za dogradnjo pri starših, sorodnikih, se pravi tudi ni lokacijsko omejeno," je pojasnil Slana.