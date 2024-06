V vrsto za termin na upravni enoti z vodo in stoli že zvečer, zjutraj pa stampedo

Obsedeno stanje pred stavkajočimi upravnimi enotami. Da bi po več dneh neuspešnega čakanja končno lahko uredili nujna dovoljenja in dokumente, so na Tobačni v Ljubljani nekateri čakali že od sinoči, od 10. ure zvečer. Opremljeni z vodo, tudi z zložljivimi stoli, niso zatisnili oči. Ko so se ob pol šestih zjutraj odprla železna vrata na parkirišče, so se spet pognali v tek do vhoda stavbe, da bi bili ob osmih čim prej na vrsti. Vse skupaj je bilo videti kot stampedo, starejši ljudje so ostajali zadaj. To, kar se dogaja, je velika sramota, pravijo. In kako dolgo bodo ljudje še talci pat pozicije med stavkajočimi in vlado? Kaj na pretresljive posnetke in izpovedi čakajočih pravi načelnik ljubljanske upravne enote in kaj minister za javno upravo?