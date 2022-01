Do top forme in vrhunskega počutja le v 20-ih minutah, samo 2-krat tedensko!

Dodobra smo že zakorakali v novo leto in januar je mesec, ko se lotimo tudi novoletnih zaobljub. Ena izmed najbolj pogostih je vsekakor ta, da bomo več telovadili, poslednično izgubili odvečne kilograme in prišli v top formo. Z rednim gibanjem bomo poskrbeli za zdravje, dobro počutje, več energije, boljši spanec, sprostitev, mladostni videz in lažje obvladovanje stresa.

Če zmanjka volje in motivacije, precej hitro opustimo telovadbo in smo znova na začetku ter v začaranem krogu. Zato sledite naslednjim napotkom, kako poskrbeti, da nam vadba ne bo predstavljala obveze, temveč užitek.

1. Izberite telovabo, ki vam bo všeč. Če niste človek za fitnes, potem se temu izognite, saj se med rekreacijo ne boste dobro počutili. 2. Poiščite si osebnega trenerja, ki vas bo med vadbo spodbujal, motiviral in vodil skozi trening. Samo tako bodo vadbe pravilno izvedene in učinkovito boste prišli do cilja. 3. Vadite v paru, bodisi s partnerjem, prijateljico, mamo, očetom, sodelavko. Med vadbo vam bo čas hitreje minil, pa še motivirali boste drug drugega. 4. Raje si izberite krajšo, a bolj intenzivno vadbo, kot, da posvetite eno uro samo kardiu, saj boste uspeh dosegli veliko prej.

In ena izmed takih vadb je Xbody, ki poteka dvakrat tedensko po 20 minut, učinek pa je popolnoma enak kot, če bi vsak dan hodili v fitnes. Gre za vadbo, kjer vadeči s pomočjo elektro mišične stimulacije izvaja osnovne vaje za moč in vzdržljivost. Vadi se v posebej prirejeni obleki v katero so všite elektrode. Nato se preko računalnika z brezžično povezavo stimulira točno določena mišica oziroma skupina mišic. S tem se doseže maximalen učinek vadbe, saj se aktivirajo tudi globoke mišice na katere pri klasični vadbi običajno pozabimo.

Kaj je glavni cilj vadbe Xbody? Povečanje mišične mase, ki posledično vodi v večje izgorevanje maščob, izgubo odvečne teže in preoblikovanje telesa. Poleg izboljšanja rezultatov na funkcionalnih testih (bodisi v šprintu, skoku, vzdržljivosti), bo zelo hitro opazen tudi boljši tonus kože. Vadba je namenjena vsem, ki so že zaključili s fazo adolescence, odsvetujemo pa jo nosečnicam in pozameznikom s težkimi boleznimi.

Osebni trener vas ves čas nadzoruje Ob prvem prihodu v studio z osebnim trenerjem določita cilj, ki ga želite doseči, nato pa še pot po kateri pridete do zastavljenega cilja. Trener izbere pravilne vaje, kjer poskrbi, da bodo dejansko aktivirane skupine mišic, katere želite. Ves čas nadzoruje vas in globino impulzov. Za vadbo ne potrebujete športne opreme, saj vse dobite v studiu, priporočamo le čisto športno obutev.

Trener je dobitnik olimpijske medalje Trener je naš nekdanji vrhunski športnik, smučarski skakalec Damjan Fras, nosilec bronaste olimpijske medalje iz leta 2002. Po končani karieri je sklenil, da bo svoje delo nadaljeval v športu, nenehno se je izobraževal in sledil trendom. Zato je vadbo leta 2017 kot prvo elektro mišično stimulacijo pripeljal v Slovenijo in se posvetil izključno temu. Fras se še kar izobražuje in redno obnavlja licenco, kot to zahteva slovenska zakonodaja.

