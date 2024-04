Začetek počitnic bo sončen in topel, za 1. maj pa preobrat

Na Arehu in Voglu smučarji, na morju pa se za bolj pogumne odpira celo kopalna sezona. Po nekoliko hladnejšem in deževnem tednu se bomo v prazničnem tednu namreč znova razveselili toplih sončnih žarkov in višjih temperatur. Že jutri se bo namreč ogrelo vse do 20 stopinj Celzija, še topleje bo nato v prihodnjih dneh, sonce pa nas bo razvajalo vse do prvega maja. Čeprav nas lahko na praznik dela preseneti kakšna ploha, mraza ne bo več, tako smo najverjetneje za letos zaključili tudi s pozebo.

Kdor letos ni mogel izkoristiti smučarske sezone, je nekoliko nenavadno zadnji vikend aprila pravi čas za to. Smučišče Areh, natančneje tako imenovano Ruško, bodo ljubitelji belih strmin lahko izkoristili jutri med 8. in 15. uro.

"Lanske smučarske vozovnice in letošnje smučarske vozovnice sezonske in pa paketne veljajo danes oziroma bodo veljale jutri kot praktično brezplačne. Enotna cena za vse, ki tega nimajo, bo pa deset evrov in mislim, da je to primerna cena za tak mali raj, ki se bo zgodil," je poudaril direktor Marproma, Ranko Šmigoc.