Do trajnostnih rešitev s trajnostno preobrazbo podjetja

O trajnosti in njenem pomenu slišimo vse pogosteje, premalokrat pa se zavedamo, kaj pravzaprav pomeni.

Trajnostno namreč ni le tisto, kar je okolju prijazno ali zeleno – trajnostno v najširšem pomenu zajema tudi družbeni in upravljavski vidik. Če ponazorimo s preprostim primerom NLB Skupine, kjer trajnost v svoje poslovanje zavestno in načrtno vključujemo že vrsto let, to pomeni tako ustvarjanje zelenih produktov in zmanjševanje lastnega ogljičnega odtisa, kot denimo podpora in promocija športa in kulture, pa zagovarjanje enakih možnosti, strokovno in neodvisno korporativno upravljanje, skrb za zaposlene in še marsikaj. Letos je tako tudi naš regijski projekt #OkvirPomoči dobil trajnostno noto, saj prav v tej vrednoti vidimo ključ do razvoja in prihodnosti, ki bo ustvarila še boljše pogoje za življenje v regiji.

Velika imena, ki prihajajo iz naše regije, so osupnila svet z naprednimi, drznimi rešitvami, ki so bile plod znanja, truda in nenehne radovednosti. Izmenična napetost, ki jo je svetu prinesel Tesla, in možnost, da pogledamo med zvezde, ki nam jo je dal Noordung, sta dokaza, da smo nudili dom ljudem, ki so bili veliko pred časom in so upali sanjati. Verjamemo, da je regija takšna tudi danes in prav zato smo v NLB Skupini pripravili tretji #OkvirPomoči, ki nudi priložnost vsem podjetnikom in podjetjem z vizijo za nekaj več – tistim, ki upajo, ki ustvarjajo boljši jutri in prinašajo inovacije za trajnostno delovanje. Tudi s spodbujanjem lokalnega gospodarstva namreč v NLB sledimo širšemu trajnostnemu cilju – izboljšati kakovost življenja v regiji, kjer delujemo in ki je naš dom. Tako projekt hkrati poteka v Sloveniji, BiH, Črni gori, na Kosovu, v Severni Makedoniji in Srbiji. Na vsakem trgu bo prvih deset najboljših idej ali projektov dobilo bančne ugodnosti in uvrstitev v drugi krog, v katerem bo regijska žirija izbrala tri regijske zmagovalce. Slednji bodo prejeli finančno pomoč (50.000 evrov za prvouvrščenega ter 30.000 evrov za drugo- oziroma 20.000 evrov za tretjeuvrščenega) in 8-urno brezplačno strokovno svetovanje glede uspešne vpeljave trajnostnega poslovanja v strateške in operativne procese podjetja s strani svetovalne hiše Deloitte.

Mojca Markizeti, direktorica za ESG in trajnostni razvoj v oddelku Audit&Assurance in izjemna poznavalka implementiranja načel trajnostnega razvoja v Deloittu

Vsi slovenski finalisti bodo dodatno prejeli komunikacijsko podporo pri predstavitvah v lastnih medijih NLB in prek kanalov medijskih partnerjev projekta #OkvirPomoči – Bloomberg Adria, Pro Plus in Europlakat. Prav tako bodo vsi slovenski finalisti dobili možnost pridobitve ugodnega NLB Zelenega kredita in drugih oblik financiranja (ob izpolnjevanju pogojev NLB d. d.), 6-mesečno brezplačno vodenje poslovnega paketa, če še niso naša stranka, ter druge bančne ugodnosti, ki jih najdete na www.nlb.si/okvir . "Pri Deloitte Slovenija želimo kreirati nove, dolgoročne rešitve, ki bodo imele pozitiven vpliv na podjetja in deležnike, vključno z okoljem in širšo skupnostjo. Poslovna skupnost nosi velik del odgovornosti za uspešen zeleni prehod, zato mora razviti nove oblike sodelovanja, kjer bodo prepoznane najboljše ideje. Tudi zato smo se odločili za sodelovanje pri projektu Okvir pomoči, saj v ospredje postavlja trajnostne modele. Vpliv podnebnih sprememb na družbo, okolje in podjetja ni stvar prihodnosti, dogaja se danes, tukaj in zdaj," pravi Mojca Markizeti, direktorica za ESG in trajnostni razvoj v oddelku Audit&Assurance in izjemna poznavalka implementiranja načel trajnostnega razvoja v Deloittu. Zakaj vas vabimo k sodelovanju? Partnerje projekta #OkvirPomoči je združila misel, da lahko skupaj delamo bolje in naredimo več. V preteklih letih smo tako s projektom pomagali več kot 250 slovenskim podjetnikom in kmetovalcem in s tem pomembno pripomogli, da so si mikro in mala podjetja tudi po dveh burnih letih opomogla in iz izzivov pandemije prišla bogatejša za neprecenljivo lekcijo – skupaj smo močnejši. V novem projektu #OkvirPomoči pa ponujamo možnost, da se do 22. oktobra prijavite s spletnim prijavnim obrazcem , v katerem nam na kratko predstavite svoj trajnostni projekt ali idejo in razložite, kako bo regija, skupnost ali le soseska zaradi njega pridobila na kakovosti življenja. Navodila in pravila za sodelovanje najdete tukaj . Pravi trenutek za zeleno preobrazbo Gospodarstvo previdno stopa v čase, ki so po večini napovedi negotovi in polni izzivov. Ponuja se edinstvena priložnost, da s preudarnim vedenjem in pametnimi ukrepi rešimo dve krizi na en mah. Odziv na zdravstveno in gospodarsko krizo je mogoče nadgraditi na način, da naslovimo tudi reševanje okoljske krize. Za slednje pa je najprej potreben ambiciozen načrt za prestrukturiranje iz linearnega v krožno gospodarstvo, so prepričani v podjetju Deloitte.

