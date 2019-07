Do večera še možni močnejši nalivi

Nad Genovskim zalivom se je ponoči poglobil nov ciklon, ki nas bo večji del dneva oskrboval z oblaki in padavinami. Ob tem se lahko pojavijo tudi močnejši in dolgotrajnejši nalivi, ki lahko povzročijo hiter porast manjših vodotokov in hudournikov. Najbolj pestro vremensko dogajanje pričakujemo v južni Sloveniji, kjer velja oranžno opozorilo, kakšna močnejša nevihta lahko popoldne nastane tudi na Štajerskem in v Prekmurju.

Pestro vremensko dogajanje smo imeli že sinoči. Nevihtna linija, ki je v večernih urah nastala nad toplim Jadranskim morjem, je v prvem delu noči prepotovala večji del Slovenije. Prinesla je številne strele, nalive in sunke vetra, ki so največ težav povzročali v jugovzhodni Sloveniji. Zaradi poglobitve ciklona se je zračni tlak na Primorskem in Notranjskem spustil pod 1000 hektopaskalov, kar se sredi poletja ne zgodi pogosto.

Nevihtni pas je zvečer in v prvem delu noči prešel večji del države. FOTO: Robert Leskovar

Smo pa dočakali tudi dobrodošlo osvežitev. Temperature so se marsikje po državi danes zjutraj spustile pod 20 stopinj Celzija, s tem pa je bil prekinjen niz tropskih noči, ki so predvsem v večjih mestih v zadnjih dvajsetih letih postale že kar zveste spremljevalke vročih poletnih dni. Kaj pravi vremenska napoved? Danes bo v večjem delu države prevladovalo oblačno vreme. Nad toplim morjem se bodo prožile nove plohe in nevihte, ki se bodo nato v obliki pasov pomikale nad Slovenijo. Pričakujemo lahko tudi močnejše in dolgotrajnejše nalive, ki so verjetnejši v južni polovici Slovenije. Zaradi oblakov in pogostih padavin bodo današnje najvišje dnevne temperature v večjem delu zahodne in osrednje Slovenije le s težavo presegle 20 stopinj Celzija.

Za južni del države velja oranžno opozorilo pred nevihtami in obilnimi padavinami. FOTO: ARSO

Popoldne se bo pas z najobilnejšimi padavinami počasi pomikal proti vzhodu države. Predvsem na Štajerskem in v Prekmurju, kjer se bo ob nekaj sončnih žarkih pred fronto še ogrelo do 25 stopinj Celzija, se lahko razvije kakšna močnejša nevihta z drobno točo. S pomikom ciklona proti vzhodu se bo vremensko dogajanje pozno popoldne in zvečer povsod umirilo. Padavine bodo večinoma ponehale, oblačnost pa se bo začela trgati. Začetek novega tedna bo bolj umirjen Ponedeljek nam prinaša veliko oblakov, a tudi nekaj sonca. Predvsem popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht, ki pa še zdaleč ne bodo tako intenzivne, kot so bile v zadnjih dneh. Ob severovzhodniku bomo v večjem delu države izmerili okoli 25, na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja, pa 30 stopinj Celzija. V torek bo prevladovalo sončno vreme. Nekaj popoldanskih ploh in neviht bo nastalo predvsem v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, popoldanske pa od 27 do 32 stopinj Celzija.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV