Do večje spremembe vremena bi lahko prišlo okoli 18. januarja

Sušno obdobje, ki se je začelo že pred božičnimi prazniki, se bo nadaljevalo še vsaj en teden. Zasluga za tak razvoj vremena gre obsežnemu območju visokega zračnega tlaka, ki ciklone z izrazitejšimi frontami in padavinami usmerja na sever in vzhod stare celine. Naše kraje tako prehajajo le višinske motnje, ki zaradi stabilne spodnje plasti ozračja nimajo večjega vpliva na vreme pri nas. Povsem drugače bi bilo poleti, ko bi se ob podobnih višinskih prodorih hladnega zraka pojavljale plohe in nevihte.