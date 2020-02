Do vključno torka bo še zelo toplo, v sredo pa bo ponekod snežilo

Pred prvo fronto je zapihal jugozahodni veter, s katerim nad naše kraje spet doteka za ta čas zelo topel zrak. Nedeljsko jutro je prineslo negativne temperature le zatišnim krajem severne Slovenije, drugod po nižinah pa smo izmerili od 3 do 8 stopinj Celzija. Še topleje je v višjih legah. Na Treh Kraljih na Pohorju, ki ležijo na nadmorski višini 1200 metrov, so ob četrti uri zjutraj zabeležili kar 12, na Rogli pa devet stopinj Celzija.

Nedelja bo sončna z občasno povečano oblačnostjo. V večjem delu Slovenije bo šlo le za tanko oblačno kopreno, ki bo prepuščala sončne žarke. Več nizkih oblakov in s tem manj sonca, bo dopoldne na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju, popoldne pa na severnem Primorskem in Notranjskem. Ob zmernem jugozahodniku bomo najvišje temperature izmerili v vzhodni Sloveniji. Kar do 18 stopinj Celzija se bo ogrelo na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Dve stopinji manj bosta v osrednji in severovzhodni Sloveniji. Na Gorenjskem, Notranjskem in Primorskem pa bo okoli 13 stopinj Celzija.