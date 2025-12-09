Slovenija
Do vozniškega izpita z manj urami? Strokovnjaki: Trpela bi lahko varnost
Kako znižati stroške opravljanja vozniškega izpita in kako zagotoviti, da nanj ne bi več čakali tako dolgo? Poslanska skupina SDS predlaga paket ukrepov v to smer. Med drugim bi prepolovili minimalno obvezno število ur obvezne teorije in tudi praktične vožnje, v avtošolah pa medtem opozarjajo, da bi to lahko zmanjšalo prometno varnost.
