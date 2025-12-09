Svetli način
Slovenija

Do vozniškega izpita z manj urami? Strokovnjaki: Trpela bi lahko varnost

Ljubljana, 09. 12. 2025 20.00 | Posodobljeno pred 9 minutami

Avtor
Manca Turk
Kako znižati stroške opravljanja vozniškega izpita in kako zagotoviti, da nanj ne bi več čakali tako dolgo? Poslanska skupina SDS predlaga paket ukrepov v to smer. Med drugim bi prepolovili minimalno obvezno število ur obvezne teorije in tudi praktične vožnje, v avtošolah pa medtem opozarjajo, da bi to lahko zmanjšalo prometno varnost.

bububu123
09. 12. 2025 20.15
ure so že v redu... Zmanjšati € na uro...
ODGOVORI
0 0
EU Dig. Cenzura
09. 12. 2025 20.14
Naj raje dvignejo nosilnosti na 4250kg.
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
09. 12. 2025 20.12
-1
Ko že misliš, da si sekta SDS ne zna spomnit večje neumnosti, nam vedno znova dokažejo, da temu ni tako. Že sedaj je vsaj 1/4 voznikov neprimernih za na cesto, oni bi pa postopek pridobitve in samo znanje voznikov še nižali. Bolniki v glavo.
ODGOVORI
0 1
