Do začasne ustavitve odstrela lovci iz narave odvzeli 180 medvedov

V mednarodnem društvu za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green (AAG) so ob tem navedli, da je ministrstvo o tem, da je sodišče ustavilo odstrel medvedov, lovske družine seznanilo šele tri dni po tem, ko je bila odločitev že sprejeta.

Ob tem so spomnili, da se dovoljenje za odstrel, ki je bilo izdano 13. aprila, nanaša na območje z največjo gostoto rjavih medvedov. Po njihovih navedbah gre za 122 lovišč v upravljanju lovskih družin in lovišč s posebnim namenom. Pojasnili so še, da je bilo v obdobju do izdaje začasne odredbe o ustavitvi odstrela po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije iz narave z odstrelom odvzetih 180 rjavih medvedov.

Na drugi strani pa je isto ministrstvo 13. aprila dovolilo odstrel od trenutka, ko je bilo za ta namen poslano digitalno dovoljenje, so dodali.

V društvu so prepričani, da 235 medvedov letos, 220 lani in še 200 prej, ki so že bili ali še bodo odstreljeni z dovoljenjem države, ni ogrozilo življenja ali škodovalo premoženju, je pa "za skoraj milijon evrov napolnilo denarnice neznanim prejemnikom".

"Najhuje je, da gre za genocid na strogo zavarovano vrsto pod pretvezo strokovnosti in z blagoslovom ministra za naravne vire, čigar naloga je varovanje naravnih virov in ne razprodaja živih čutečih bitij oziroma njihovo naklepno uničevanje. Očitno je, da se v Sloveniji na delovno mesto ministrov za kmetijstvo in za naravne vire postavi rejce in ekonomiste, ki zasedejo funkcijo samo zato, da uresničujejo želje in interese rejcem in lovcem," so navedli.

AAG: Za odstrel medveda lovski turisti plačajo okoli 1000 evrov

Ob tem so poudarili, da so na državni ravni predpisane visoke kvote odstrela zavarovanih živalskih vrst namenjene ustvarjanju ekonomske dejavnosti "lovskega turizma". Za odstrel medveda lovski turisti po njihovih besedah v povprečju plačajo okoli 1000 evrov, za trofejne primerke pa lahko tudi do 10.000 evrov.

Lovske družine imajo sklenjene pogodbe s podjetji, ki trgujejo z divjačino, so navedli v AAG. V slovenskih gozdovih pa lahko, kot so izpostavili, lovi vsak, tudi brez dovoljenja, pri čemer mora samo lovcu plačati za odstrel. Po njihovih ocenah je zaslužka s poboji medvedov vsako leto okoli milijon evrov. "Podatkov o tem, komu in koliko gre ta denar, koliko je od tega plačanega davka, saj gre za naše skupno premoženje, nimamo, saj nam podatka ne razkrijejo ne ministrstva ne Lovska zveza Slovenija," so kritični.

Prepoved lova je po njihovem mnenju edina bistvena prednost, ki jo imajo zaščitene vrste. Da država ne izvaja dovolj intenzivno drugih ukrepov, ki bi izboljšali toleranco interesnih skupin, namreč ne more biti razlog za odreditev odstrela.

"Ekspertiza, na katero se sklicuje dovoljenje za odstrel 235 medvedov, neprimerno prikazuje podatke o povečanju števila konfliktov. Iz ekspertize lahko sklepamo, da so novo metodo ponderiranja škod uvedli zato, ker se število konfliktov dejansko ne povečuje in statistika ne bi opravičevala lova. Zato so opažanja medveda začeli šteti med konflikte in ponderiranje prilagodili svojemu cilju," so prepričani v AAG.