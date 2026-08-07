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Do zagorele kože brez sonca? Ta nova poletna rešitev že podira rekorde

Ljubljana, 07. 08. 2026 00.15 pred 3 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Veluro

Poletje je čas lahkotnih oblek, krakih hlač, kopalk in trenutkov, ko si želimo, da bi bila koža videti bolj sveža, sijoča in naravno zagorela. A roko na srce – ure in ure ležanja na soncu niso več nujno del sanjske poletne rutine. Solarij za mnoge ni več prva izbira, klasični samoporjavitveni izdelki pa imajo povečini še vedno slab sloves: lise, oranžni podtoni, neprijeten vonj in nenaraven rezultat.

Prav zato ni presenetljivo, da nova Lux-Factorjeva poletna inovacija že podira rekorde. Po več kot letu razvoja in testiranj je luč sveta ugledal popolnoma nov Lux-Factor TANLINE – samoporjavitveni losjon, ki je že ob lansiranju pritegnil veliko pozornosti med uporabnicami, ki si želijo lepega poletnega tena brez sončenja, solarija, komplicirane priprave kože ter lisastih in oranžnih presenečenj.

Veluro

Nova generacija samoporjavitvene nege

Lux-Factor TANLINE ni klasičen samoporjavitveni izdelek, pri katerem uporabnica ob nanosu skoraj drži pesti, da se ne bo zbudila lisasta, pretemna ali oranžna. Ustvarjen je kot nova generacija samoporjavitvene nege – za naraven poletni ten brez tipičnih strahov, ki spremljajo samoporjavitvene losjone.

Njegova lahka, veganska in negovalna formula je primerna za telo in obraz, brez značilnega neprijetnega vonja, se lepo razmaže po koži, se hitro vpije in ne pušča težkega ali lepljivega občutka.

Zakaj je TANLINE tako poseben?

Največja posebnost TANLINE losjona pa je njegov pameten učinek prilagajanja naravnemu tonu kože. Namesto da bi na vsaki koži ustvaril enak, pogosto nenaraven odtenek, se rezultat razvije v skladu z naravnim tenom uporabnice. Prav zato porjavelost ne deluje umetno, premočno ali oranžno, temveč se s kožo zlije v mehak, enakomeren in naraven poletni sijaj.

To je razlika, zaradi katere TANLINE ne ustvari videza "samoporjavitvenega izdelka", ampak videz kože, kot bi se naravno obarvala po nekaj sproščenih dneh na morju.

Veluro

Kako deluje?

Skrivnost delovanja novega Lux-Factorjevega samoporjavitvenega losjona se skriva v sestavini DHA 100 % raslinskega izvora – preprostem sladkorju, ki se po nanosu poveže s povrhnjico kože in sproži naraven proces porjavitve kože brez UV žarkov.

Barva se ne pojavi nenadoma ali agresivno, temveč se razvija postopoma, končni rezultat pa se doseže v do 8 urah. Ker se odtenek prilagodi naravnemu tonu kože, je porjavelost videti bolj naravna kot pri številnih drugih klasičnih samoporjavitvnih izdelkih.

Učinek je obstojen do 10 dni in bledi enakomerno, skupaj z naravno obnovo kožne povrhnjice.

Brez pilinga in brez zapletenega rituala

Ena največjih prednosti TANLINE losjona je, da pred nanosom ne zahteva pilinga ali zahtevne predpriprave kože, kot to pogosto zahtevajo drugi samoporjavitveni izdelki. To pomeni, da vam z Lux-Factor TANLINE ni treba načrtovati celotnega večernega rituala ali se pripravljati več ur vnaprej.

Losjon preprosto nanesete na čisto, suho kožo, ga enakomerno razmažete in počakate, da se barva razvije. Zaradi lahke teksture in enostavnega nanosa je izdelek primeren tudi za začetnice in za vse, ki so se samoporjavitvenim izdelkom do zdaj izogibale zaradi strahu pred lisami.

Preizkusite ga brez skrbi

Za videz kože, kot da ste se pravkar vrnili z morja – v vsakem letnem času in ob vsaki priložnosti, tudi če dopust šele prihaja – naročite nov Lux-Factor TANLINE na www.luxfactor.com ali pokličite 01 777 41 07 in med prvimi odkrijte pametno poletno nego za naravno zagorel videz brez sonca.

Vsi Lux-Factorjevi izdelki so naravni, klinično testirani in niso testirani na živalih, vaš nakup pa je podprt s kar 30-dnevno garancijo zadovoljstva.


Naročnik oglasne vsebine je Veluro.

poletje zagorelost rešitev Lux-Factor TANLINE
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