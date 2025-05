Do 19. ure sedem prijav domnevnih kršitev volilnega molka

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je do 19. ure prejela sedem prijav domnevnih kršitev volilnega molka pred nedeljskim referendumom o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Pet se jih nanaša na zadeve, ki so že v obravnavi ali pa niso povezane s kršitvami volilnega molka, inšpektorat pa obravnava dve zadevi.

Pri dveh zadevah, ki jih obravnava Inšpektorat RS za notranje zadeve, obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka. Ena zadeva se nanaša na domnevno kršitev volilnega molka na družbenem omrežju, ena pa z nedovoljenim postavljanjem novih plakatov, je na svoji spletni strani objavil inšpektorat.

Predčasno glasovanje na referendumu

Prijave domnevnih kršitev volilnega molka sprejema dežurna služba ministrstva. Dežurna služba Inšpektorata RS za notranje zadeve prijave sprejema na številki 080 21 13 danes do 19. ure in v nedeljo od 7. do 19. ure. Danes od 19. ure in do 7. ure zjutraj v nedeljo pa prijave sprejema Operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave na številki 080 12 00.

V času volilnega molka so prepovedane vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev. Sem spadajo propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank, pozivanje volivk in volivcev, kako naj volijo, ter javni shodi, povezani s kampanjo.