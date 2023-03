'Do zamud pri radioloških izvidih prišlo zaradi sprememb pravnih podlag'

V bolnišnici Celje pojasnjujejo, da njihovi radiologi svoje delo ves čas opravljajo v skladu z normativi in obveznostmi iz pogodb o zaposlitvi. Zaradi sprememb pravnih podlag za dodatno delo zunaj rednega delovnega časa pa je konec lanskega leta prihajalo do krajših zamud pri pripravi in branju izvidov. Te so po zagotovilih bolnišnice odpravili.

Spletni portal Necenzurirano je namreč v sredo poročal, da naj bi nekateri pacienti na izvide morali čakati več mesecev dlje, ker radiologi niso želeli opravljati dodatnega dela, s tem pa da so posredno vršili pritisk na vodstvo bolnišnice, da z njimi sklene nove podjemne pogodbe. V celjski bolnišnici so pojasnili, da radiologi, zaposleni na radiološkem oddelku, svoje delo ves čas opravljajo v skladu z normativi, določenimi in postavljenimi v letu 2019 in skladno z obveznostmi, določenimi v njihovih pogodbah o zaposlitvi. Tako je bilo tudi v mesecu decembru 2022.

icon-expand Radiolog FOTO: Adobe Stock

Ob tem so pojasnili, da je imela bolnišnica od avgusta 2019 v sklepu takratnega ministra za zdravje Aleša Šabedra podlago za izvajanje specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti na področju radiologije kot posebnega programa na ravni zavoda. To so v praksi uresničili prek sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi. S koncem avgusta 2022 pa je celjskim radiologom potekla veljavnost podjemnih pogodb, sklenjenih z bolnišnico. Ministrstvo pa je šele konec novembra 2022 izdalo nov sklep o posebnih programih, decembra pa tudi pojasnilo, kar je za pomenilo zeleno luč za sklenitev novih podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi. "Glede na to, da je delo po podjemnih pogodbah namenjeno izključno skrajševanju čakalnih vrst, je v mesecu decembru 2022 prihajalo do krajših zamud pri pripravi in branju izvidov, kar pa je bilo sanirano na način, da so bile z zaposlenimi zdravniki radiologi sklenjene nove podjemne pogodbe, izključno z namenom varstva pravic pacientov in skrajševanja čakalnih dob. Od začetka januarja 2023 dalje morebitnih zaostankov ni več zaznati," so pojasnili v bolnišnici.