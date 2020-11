Do zaposlitve v trenutku: pritegnite pozornost delodajalca z nekaj triki na pametnem telefonu

Iščete službo? Super! Sledite spodnjim korakom in si priskrbite zlato kartico (v poslovnem svetu imenovano življenjepis) za pogovor z delodajalcem. Veste, kaj je najboljše od vsega? Vse to lahko storite s pomočjo mobilnega telefona. Kako? Berite naprej!

Korak 1: Pisal/-a bom resnico in samo resnico

Ste ravnokar zaključili študij ali ste eden tistih, ki mu/ji je ostala le diploma? Imate nekaj izkušenj z delom v očetovem podjetju, saj ste med poletjem za kazen pomagali pri administraciji ali ste že počeli vse – od strežbe, do dela na črpalki in varstva otrok?

Brez skrbi, nihče ne pričakuje tridesetih let izkušenj od nekoga, ki še ni star trideset let, in zato si ni treba izmišljati tople vode! Pripravite kratek in jasen življenjepis kar se da jedrnato in, seveda, resnično, saj bo delodajalec v povprečju porabil približno 30 sekund za pregled vašega življenjepisa. Nihče nima časa za dolge opise in najpogosteje vsi zgolj preletijo ključne informacije, da ugotovijo, ali ustrezate delovnemu mestu, in ali se vaš značaj ustreza z obstoječo ekipo (ker se je vsega drugega mogoče naučiti).

Ključno je, da je življenjepis jasen, jedrnat in čitljiv. V trgovini HUAWEI AppGallery lahko najdete nekaj aplikacij za ustvarjanje življenjepisov. Prenesite aplikacijo, izberite predlogo in začnite urejati posamezne elemente. Prepričajte se, da nimate tipkarskih ali slovničnih napak in da so vsi podatki, ki jih napišete, resnični in ustrezni. Delodajalcu ne želite poslati napačne številke mobilnega telefona, še manj pa e-poštnega naslova, ki se začne z »lustna_bejbika«!