Do zaprtja volišč le še nekaj ur: Slovenija izbira nova občinska vodstva

Do 11. ure je na lokalnih volitvah glasovalo 206.023 volivcev oziroma 12,85 odstotka vseh volilnih upravičencev. To je nekoliko več kot na lokalnih volitvah leta 2022, ko je bila udeležba ob isti uri 11,98-odstotna. Če pogledamo nekoliko dlje v preteklost, pa je bila dopoldanska udeležba na večini prejšnjih lokalnih volitev višja. Leta 2018 je do 11. ure glasovalo 15,28 odstotka volivcev, leta 2014 13,25 odstotka, leta 2010 15,42 odstotka, leta 2006 pa 18,8 odstotka. V mestnih občinah je bila današnja dopoldanska udeležba nekoliko nižja od državnega povprečja, in sicer 11,47-odstotna. Največ volivcev je do 11. ure glasovalo v občini Dobrovnik, kjer je bila udeležba 27,06-odstotna. Na drugem koncu lestvice je bilo Šmarje pri Jelšah z 8,60-odstotno udeležbo. Med mestnimi občinami so bili dopoldne najbolj dejavni volivci v Velenju (13,90 odstotka), Kopru (12,97 odstotka) in Celju (12,78 odstotka). V Ljubljani je do 11. ure glasovalo 11,10 odstotka volilnih upravičencev, v Mariboru pa 10,35 odstotka. Najnižjo udeležbo med mestnimi občinami so zabeležili v Slovenj Gradcu, kjer je glasovalo 9,12 odstotka volivcev.

Župane izbira 212 občin, v 45 je kandidat samo eden

Na današnjih volitvah ima volilno pravico 1.605.948 volivcev. Ob 7. uri se je po državi odprlo 3116 rednih volišč, ki bodo odprta do 19. ure. Za županska mesta se poteguje 614 kandidatov, med njimi 123 žensk. V 12 mestnih občinah kandidira skupno 77 kandidatov, največ v Ljubljani, kjer jih je 15. V Mariboru in Kopru je kandidatov po deset. V 45 občinah je na glasovnici za župana samo eno ime, večinoma gre za aktualne župane. Tam je tako že vnaprej znano, kdo bo vodil občino v prihodnjem mandatu. V občinah z več kandidati, kjer nihče ne bo dobil več kot polovice veljavnih glasov, bo 29. novembra potekal drugi krog volitev. Volivci danes ne odločajo samo o županih. Za mesta v občinskih svetih kandidira 18.016 kandidatov, izbirajo pa tudi predstavnike krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. V nekaterih občinah potekajo tudi volitve predstavnikov italijanske, madžarske in romske skupnosti.

Volilni molk FOTO: Shutterstock

Do 15. ure 127 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka

Volilno nedeljo spremljajo tudi prijave domnevnih kršitev volilnega molka. Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je do 15. ure prejela 127 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, inšpektorat jih obravnava 62. Večina obravnavanih primerov je povezana z objavami na družbenih omrežjih. Volilni molk velja do zaprtja volišč ob 19. uri. V tem času so prepovedani politično oglaševanje, objavljanje novih propagandnih vsebin, razdeljevanje volilnih letakov in pozivanje volivcev, naj glasujejo za določene kandidate ali liste. Domnevne kršitve je mogoče prijaviti na telefonski številki 080 21 13. Za posameznike so predvidene globe od 150 do 250 evrov, za organizatorje volilnih kampanj pa od 800 do 3000 evrov.

Janša o financiranju občin, Pirc Musar o političnem sodelovanju

Svoj glas so danes oddali tudi najvišji predstavniki države. Predsednik vlade Janez Janša je glasoval v Šentilju pri Velenju. Ob tem je opozoril, da so občine preveč finančno odvisne od države, saj se morajo vsako leto pogajati o višini povprečnine. Zavzel se je za ustavno določitev deleža bruto domačega proizvoda, ki bi pripadal lokalni ravni. Po njegovem mnenju bi bilo smiselno občinam zagotoviti približno pet do šest odstotkov BDP. "Slovenija potrebuje v ustavi določilo, da občine dobijo zagotovljen del sredstev za razvoj, potrebujemo pa tudi izpeljavo pokrajinske ravni, ki jo v ustavi imamo, v zakonih pa še ne," je dejal. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je glasovala v Radomljah v občini Domžale. Poudarila je, da lokalne oblasti neposredno vplivajo na vsakdanje življenje prebivalcev. Ocenila je, da predstavniki različnih političnih opcij na lokalni ravni pogosto lažje sodelujejo kot na državni. "Želela bi si, da se to prenese tudi na državni nivo," je dejala. Dotaknila se je tudi vprašanja zasebnosti kandidatov, ki se je pojavilo med volilno kampanjo, med drugim zaradi snemanja njihovih domov z droni. Opozorila je, da volilne kampanje ne smejo presegati ustavno in zakonsko dopustnih meja. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je glasoval v Stražišču v Kranju. Izrazil je upanje, da bo volilna udeležba čim višja, kampanjo v Kranju pa označil za "relativno umazano ali celo zelo umazano".

Nataša Pirc Musar oddala svoj glas. FOTO: 24UR

Prvi delni rezultati po 20. uri