Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
v živo

Do zaprtja volišč le še nekaj ur: Slovenija izbira nova občinska vodstva

Ljubljana, 15. 11. 2026 15.44 pred 45 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Natalija Švab STA
Lokalne volitve

Na devetih lokalnih volitvah v samostojni Sloveniji je do 11. ure glasovalo 12,85 odstotka volilnih upravičencev, kar je nekoliko več kot pred štirimi leti, a manj kot leta 2018. Najvišjo dopoldansko udeležbo so zabeležili v Dobrovniku, najnižjo v Šmarju pri Jelšah. Medtem je inšpektorat do 15. ure prejel 127 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, inšpektorat jih obravnava 62. V 212 občinah volivci danes izbirajo župane, občinske svetnike in predstavnike ožjih delov občin. Volišča bodo odprta do 19. ure, prve delne rezultate pa pričakujemo po 20. uri.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
16.17

Še vedno velja volilni molk

Do 15. ure je bilo 127 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, inšpektorat jih obravnava 62

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
16.08

Ljubljana ima največjo izbiro

Za župana kandidira 15 ljudi, v Mariboru in Kopru po deset.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
16.08

Najmlajši županski kandidat star 20 let, najstarejši 81

Med 614 kandidati za županske položaje je najmlajši star 20 let, najstarejši pa 81. Ženske predstavljajo petino vseh kandidatov: za župansko mesto se poteguje 123 žensk in 491 moških. Čeprav je skupno število kandidatur precej manjše kot pred dvajsetimi leti, se je delež žensk v tem času skoraj podvojil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.58

Pred 20 leti skoraj tisoč kandidatov za župana, danes le še 614

Zanimanje za županske položaje se je v zadnjih dveh desetletjih močno zmanjšalo. Leta 2006 se je za vodenje 210 občin potegovalo 991 kandidatov, letos jih za 212 občin kandidira le še 614. To je skoraj 38 odstotkov manj. Število kandidatov za občinske svete se je v istem obdobju zmanjšalo s 26.658 na 18.016.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.58

Že 90 prijav domnevnih kršitev volilnega molka

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je do 12. ure prejela 90 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Inšpektorat obravnava 47 zadev, pri katerih obstaja sum kršitve, preostalih 43 obvestil pa se nanaša na že obravnavane primere ali ravnanja, ki niso kršitev. Večina obravnavanih primerov je povezana z objavami na družbenih omrežjih. Volilni molk velja do 19. ure, domnevne kršitve pa je mogoče prijaviti na številko 080 21 13.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Do 11. ure je na lokalnih volitvah glasovalo 206.023 volivcev oziroma 12,85 odstotka vseh volilnih upravičencev. To je nekoliko več kot na lokalnih volitvah leta 2022, ko je bila udeležba ob isti uri 11,98-odstotna.

Če pogledamo nekoliko dlje v preteklost, pa je bila dopoldanska udeležba na večini prejšnjih lokalnih volitev višja. Leta 2018 je do 11. ure glasovalo 15,28 odstotka volivcev, leta 2014 13,25 odstotka, leta 2010 15,42 odstotka, leta 2006 pa 18,8 odstotka.

V mestnih občinah je bila današnja dopoldanska udeležba nekoliko nižja od državnega povprečja, in sicer 11,47-odstotna.

Največ volivcev je do 11. ure glasovalo v občini Dobrovnik, kjer je bila udeležba 27,06-odstotna. Na drugem koncu lestvice je bilo Šmarje pri Jelšah z 8,60-odstotno udeležbo.

Med mestnimi občinami so bili dopoldne najbolj dejavni volivci v Velenju (13,90 odstotka), Kopru (12,97 odstotka) in Celju (12,78 odstotka). V Ljubljani je do 11. ure glasovalo 11,10 odstotka volilnih upravičencev, v Mariboru pa 10,35 odstotka. Najnižjo udeležbo med mestnimi občinami so zabeležili v Slovenj Gradcu, kjer je glasovalo 9,12 odstotka volivcev.

Župane izbira 212 občin, v 45 je kandidat samo eden

Na današnjih volitvah ima volilno pravico 1.605.948 volivcev. Ob 7. uri se je po državi odprlo 3116 rednih volišč, ki bodo odprta do 19. ure.

Za županska mesta se poteguje 614 kandidatov, med njimi 123 žensk. V 12 mestnih občinah kandidira skupno 77 kandidatov, največ v Ljubljani, kjer jih je 15. V Mariboru in Kopru je kandidatov po deset.

V 45 občinah je na glasovnici za župana samo eno ime, večinoma gre za aktualne župane. Tam je tako že vnaprej znano, kdo bo vodil občino v prihodnjem mandatu.

V občinah z več kandidati, kjer nihče ne bo dobil več kot polovice veljavnih glasov, bo 29. novembra potekal drugi krog volitev.

Volivci danes ne odločajo samo o županih. Za mesta v občinskih svetih kandidira 18.016 kandidatov, izbirajo pa tudi predstavnike krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. V nekaterih občinah potekajo tudi volitve predstavnikov italijanske, madžarske in romske skupnosti.

Volilni molk
Volilni molk
FOTO: Shutterstock

Do 15. ure 127 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka

Volilno nedeljo spremljajo tudi prijave domnevnih kršitev volilnega molka. Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je do 15. ure prejela 127 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, inšpektorat jih obravnava 62. Večina obravnavanih primerov je povezana z objavami na družbenih omrežjih.

Volilni molk velja do zaprtja volišč ob 19. uri. V tem času so prepovedani politično oglaševanje, objavljanje novih propagandnih vsebin, razdeljevanje volilnih letakov in pozivanje volivcev, naj glasujejo za določene kandidate ali liste.

Domnevne kršitve je mogoče prijaviti na telefonski številki 080 21 13. Za posameznike so predvidene globe od 150 do 250 evrov, za organizatorje volilnih kampanj pa od 800 do 3000 evrov.

Janša o financiranju občin, Pirc Musar o političnem sodelovanju

Svoj glas so danes oddali tudi najvišji predstavniki države. Predsednik vlade Janez Janša je glasoval v Šentilju pri Velenju. Ob tem je opozoril, da so občine preveč finančno odvisne od države, saj se morajo vsako leto pogajati o višini povprečnine.

Zavzel se je za ustavno določitev deleža bruto domačega proizvoda, ki bi pripadal lokalni ravni. Po njegovem mnenju bi bilo smiselno občinam zagotoviti približno pet do šest odstotkov BDP.

"Slovenija potrebuje v ustavi določilo, da občine dobijo zagotovljen del sredstev za razvoj, potrebujemo pa tudi izpeljavo pokrajinske ravni, ki jo v ustavi imamo, v zakonih pa še ne," je dejal.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je glasovala v Radomljah v občini Domžale. Poudarila je, da lokalne oblasti neposredno vplivajo na vsakdanje življenje prebivalcev.

Ocenila je, da predstavniki različnih političnih opcij na lokalni ravni pogosto lažje sodelujejo kot na državni. "Želela bi si, da se to prenese tudi na državni nivo," je dejala.

Dotaknila se je tudi vprašanja zasebnosti kandidatov, ki se je pojavilo med volilno kampanjo, med drugim zaradi snemanja njihovih domov z droni. Opozorila je, da volilne kampanje ne smejo presegati ustavno in zakonsko dopustnih meja.

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je glasoval v Stražišču v Kranju. Izrazil je upanje, da bo volilna udeležba čim višja, kampanjo v Kranju pa označil za "relativno umazano ali celo zelo umazano".

Nataša Pirc Musar oddala svoj glas.
Nataša Pirc Musar oddala svoj glas.
FOTO: 24UR

Prvi delni rezultati po 20. uri

Volišča se bodo zaprla ob 19. uri, ko bo prenehal veljati tudi volilni molk. Občinske volilne komisije bodo po zaprtju volišč začele šteti glasove, prve delne rezultate pa je pričakovati po 20. uri. Podatki se bodo objavljali v spletni aplikaciji Državne volilne komisije.

Po pojasnilih pristojnega ministrstva naj bi se rezultati osveževali predvidoma do 1. ure zjutraj oziroma do preštetja večine glasov. Ker vse občinske volilne komisije do takrat morda še ne bodo zaključile vnosa podatkov, se bo objavljanje rezultatov lahko nadaljevalo tudi v ponedeljek.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
lokalne volitve volitve glasovanje

Po nesreči več mesecev na servisu: kdo plača čakanje in nadomestno vozilo?

24ur.com Volilna udeležba do 11. ure skoraj 13 odstotna
24ur.com Odprla so se volišča za osme lokalne volitve v zgodovini Slovenije
24ur.com Znani politiki oddali svoje glasove, predsednica poziva k udeležbi
24ur.com Glasove oddali prvaki vseh večjih strank
24ur.com Prvi dan predčasno glasovalo 0,39 odstotka upravičencev
24ur.com Odprla so se volišča za drugi krog županskih volitev
24ur.com Ena ura čakanja pred voliščem Omnia
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
bibaleze
Portal
Slovenci vse pogosteje izbirajo kratka in nenavadna imena
Nekoč je ob dveh inkubatorjih upala na boljši jutri. Danes jo "skrbijo" domače naloge in otroški prepirčki
Nekoč je ob dveh inkubatorjih upala na boljši jutri. Danes jo "skrbijo" domače naloge in otroški prepirčki
Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala
Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala
Kate Middleton ima za rojstne dneve svojih otrok prav posebno tradicijo
Kate Middleton ima za rojstne dneve svojih otrok prav posebno tradicijo
zadovoljna
Portal
Cher priznala, zakaj je zavrnila enega najbolj zaželenih moških vseh časov
Tedenski horoskop: Tehtnice morajo sprejeti odločitev, bike čaka več topline
Tedenski horoskop: Tehtnice morajo sprejeti odločitev, bike čaka več topline
30 let pozneje je oblekla čipkast top, ki ga je nosila njena mama
30 let pozneje je oblekla čipkast top, ki ga je nosila njena mama
Njen zaljubljen pogled je težko spregledati
Njen zaljubljen pogled je težko spregledati
vizita
Portal
To priljubljeno živilo lahko pospešuje zamaščenost jeter: mnogi ga uživajo skoraj vsak dan
Spremembe pri hoji pri Parkinsonovi bolezni naj bi bile opazne že 7 let prej
Spremembe pri hoji pri Parkinsonovi bolezni naj bi bile opazne že 7 let prej
Zakaj je danes tako težko prositi za pomoč, čeprav o duševnem zdravju govorimo več kot kadar koli prej?
Zakaj je danes tako težko prositi za pomoč, čeprav o duševnem zdravju govorimo več kot kadar koli prej?
Znana igralka razkrila svojo rutino za zdravo staranje: zavrača ekstremne diete
Znana igralka razkrila svojo rutino za zdravo staranje: zavrača ekstremne diete
cekin
Portal
Milijoni z enim klikom: Kako slavni bogatijo z objavami na spletu?
Rekordna ločitev na obzorju? Kako ena napaka ogroža milijarde
Rekordna ločitev na obzorju? Kako ena napaka ogroža milijarde
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
moskisvet
Portal
Po diagnozi raka prostate je skoraj obupal: Nato je našel pot nazaj
Celoletne pnevmatike namesto zimskih? Slovenska pravila so jasna
Celoletne pnevmatike namesto zimskih? Slovenska pravila so jasna
Kaj samski v zrelejših letih resnično pričakujejo od nove zveze
Kaj samski v zrelejših letih resnično pričakujejo od nove zveze
Seks, izdaje, umori in skrivnosti: 5 največjih škandalov kraljevih družin
Seks, izdaje, umori in skrivnosti: 5 največjih škandalov kraljevih družin
dominvrt
Portal
Skriti znaki poškodb v domu, ki vas lahko stanejo celo premoženje
Bi živeli na vodi? Na teh nizozemskih otočkih avtomobilov sploh ne poznajo
Bi živeli na vodi? Na teh nizozemskih otočkih avtomobilov sploh ne poznajo
Ste posteljo postavili na napačno mesto? To lahko vpliva na kakovost vašega spanca
Ste posteljo postavili na napačno mesto? To lahko vpliva na kakovost vašega spanca
Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi
Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi
okusno
Portal
Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
So vam ostali mlinci? Iz njih pripravite nekaj zares okusnega
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Toplo nedeljsko kosilo: 7 jedi za hladne novembrske dni
Toplo nedeljsko kosilo: 7 jedi za hladne novembrske dni
voyo
Portal
Dvanajstega ponoči
Brat
Brat
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Okus strasti
Okus strasti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083