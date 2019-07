Po močnem nalivu obsojenci in zaposleni na Dobu ostali brez pitne vode

"Včeraj smo imeli tu poplave, pa ne zato, ker bi počila cev ali kaj podobnega, pač pa zaradi oken, ki ne tesnijo, in strehe, ki zamaka. Ob nalivu je voda ob zaprtih oknih pritekla v vse trakte, sobe in ostale bivalne prostore ter sprožila alarm med obsojenci. Nismo mogli verjeti svojim očem, pobirali smo jo in malo je manjkalo, da nas ni ubila elektrika, mokre so bile namreč tudi vtičnice …" je opisal.

Na PGD Šentrupert so za 24ur.com povedali, da je v intervenciji sodelovalo eno njihovo vozilo s šestimi gasilci, pomagali pa so jim tudi gasilci PGD Mirna. Skupaj je bilo na terenu 15 gasilcev s tremi vozili. Izčrpali so vodo iz kletnih prostorov.

Opozoril je, da med obsojenci vre, ker so žejni. "Dajte nam pitno vodo, dajte nam pogoje za človeku vredno življenje, da se lahko stuširamo in da se lahko v teh vročih dneh napijemo vode, ki je osnovna dobrina človeka!" je še pozval.

Posledično so ostali brez pitne vode. "Že dva dni da nam iz pip in kotličkov teče blatna voda in tisti obsojenci, ki nimajo denarja in si ne morejo kupiti vode na avtomatu za pijačo, so enostavno žejni. In kaj je bilo navodilo paznikov? Prekuhavajte vodo! Kako naj prekuhavamo vodo, ki je blatna in smrdi po blatu in železu?" se sprašuje.

Pristojni: Voda je bila tako obsojencem kot zaposlenim ves čas na voljo

Vprašanja, ali je stanje v zaporu res takšno in ali so bili obsojenci in pravosodni policisti res brez pitne vode, smo naslovili na pristojne.

Na generalnem uradu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij so pojasnili, da je zaradi obilnega deževja in neurja v zaporu Dob v soboto, 22. junija, res prišlo do zalitja dela kuhinje za zaposlene, glavnega vhoda v zavod in industrijskega vhoda v zavod. "Nemudoma je bila aktivirana pomoč gasilske enote Šentrupert, ki je opravila izčrpavanje vode in mulja iz prostorov kuhinje in glavnega vhoda v zavod," so pojasnili.

Zaradi kalne vode so v skladu z Načrtom delovanja ob izrednih dogodkih za vodovodni sistem Dob in Puščava obsojence in zaposlene obvestili, da voda ni pitna ter da jo je treba prekuhati. "Tako obsojencem kot zaposlenim je bila voda ves čas na voljo. Pred pitjem jo je bilo treba prekuhati, kar so lahko storili v čajnih kuhinjah,"so zatrdili.

Zaradi velikega števila obsojencev, ki bivajo v oddelkih zapora, so ob kosilu dva dneva zagotovili tudi 1,5 litra vode v plastenki."S tem smo poskušali omejiti dolgotrajno prekuhavanje vode, dodatno gretje prostorov ter porabo električne energije ter preprečili morebitno slabo počutje obsojencev," so še navedli.