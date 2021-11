Bo imel madžarski MOL z novo pogodbo prednost pri dobavi goriva javni upravi?

Z 9. januarjem se bo iztekla krovna pogodba med ministrstvom za javno upravo ter Petrolom in OMV Slovenija za nakup goriva na bencinskih servisih. Ob izvedenem novem naročilu pa je v novo pogodbo vstopil še en dobavitelj. Gre seveda za madžarski MOL, ki je v fazi prevzema OMV. Nova pogodba med državo in dobavitelji znaša 25,5 milijona evrov, ker pa razdelitev deležev med ponudniki ni določena, to v liberaliziranih tržnih razmerah lahko odpira pot za favoriziranje novega akterja pri dobavi goriva za vladne službe, vojsko, policijo in druge organe.

Ministrstvo za javno upravo ima do začetka prihodnjega leta za nakup goriva na bencinskih servisih sklenjeno krovno pogodbo s Petrolom in OMV Slovenija, ki nastopata kot skupna ponudnika. Obstoječa pogodba za nakup goriva za vozila ministrstev, vladnih služb, organov v sestavi in upravnih enot je po ocenah ministrstva težka 27.736.749,79 evra z DDV. Od tega je po podatkih ministrstva levji delež pripadel Petrolu, in sicer 87 odstotkov. Ob spremembah na slovenskem trgu, kjer si madžarska naftno-plinska družba MOL s prevzemom OMV Slovenija prizadeva za dosego 40-odstotnega tržnega deleža, se potencialno obetajo tudi spremembe glede deležev med dobavitelji goriva. 25,5 milijona evrov vredno pogačo, kot je predvidena vrednost novega krovnega okvirnega sporazuma za nakup goriva, si bodo tokrat delili trije dobavitelji, poleg Petrola in OMV torej še MOL, v katerem kot največji delničar nastopa madžarska vlada.

icon-expand Madžarska skupina Mol je za nakup 92,25-odstotnega deleža v družbi OMV Slovenija plačala 301 milijon evrov. FOTO: Shutterstock

Kot so nam v odgovoru na vprašanja pojasnili na ministrstvu za javno upravo, z razpisno dokumentacijo ni bilo zahtevano, da skupni ponudniki razdelijo posel na predvidene deleže, ki jih bodo izvajali, deležev pa v naprej ni mogoče predvidevati. Bi to lahko pomenilo, da bi v trenutnih razmerah lahko prišlo do favoriziranja določenega ponudnika? Energetski strokovnjak Peter Novak meni, da je v najbolj ugodni situaciji prav MOL, saj lahko ponudi specialne cene. "To sedaj je igra trga. MOL ima lastno rafinerijo in gre lahko v ponudbo z lastnimi rafineričnimi cenami." Tega luksuza Petrol, ki gorivo kupuje na prostem trgu, nima. "MOL lahko ponudi specialno ceno, denimo za vojsko ali policijo, saj lahko zniža lastno maržo kolikor hoče." Po njegovem mnenju je možno, da se država odloči favorizirati madžarskega ponudnika. "Če je MOL prišel notri, potem je to verjetno politična zadeva, ker je z Madžarsko potrebno narediti biznis."