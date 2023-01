Dobaviteljem odškodnina zaradi prodaje energentov po omejeni ceni

"Uredbi sta bili že dolgo časa napovedani in sledita ukrepom, pripravljenim v okviru draginjske skupine pri predsedniku vlade," je na novinarski konferenci po seji vlade povedal Bojan Kumer . Z njima se ureja povračilo zaradi izpada prihodkov vsem dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina.

Za izplačilo nadomestil dobaviteljem bo pristojna družba Borzen kot organizator trga. Z uredbama se prav tako določa kriterije za upravičenost posameznega dobavitelja do nadomestila, merila, način izplačila ter postopek izplačila.

Cene elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in nekatere zaščitene odjemalce so zamejene od septembra lani, regulacija se nadaljuje tudi v letu 2023. Obenem je decembra lani sprejela uredbo, s katero je za leto 2023 cene omejila še za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade in občine.

Vlada je danes tudi nekoliko spremenila uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki jo je sprejela konec lanskega decembra. Gre za manjše popravke, in sicer se kot referenčno leto namesto celotnega leta 2021 določa obdobje od 1. julija 2021 do 30. junija 2022. S tem se zajame tudi tista podjetja, ki so imela v t. i. covidnem letu manjšo porabo ter zato premalo upravičenosti pri regulaciji cene, je pojasnil Kumer.

Zaradi prilagoditev s to uredbo je vlada sprejela predlog novele zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, je povedal gospodarski minister Matjaž Han. Ker bo regulacija cen trajala do konca junija, so v zakon zapisali, da se podjetja, ki bodo uveljavljala pomoč, ne bodo mogla prijavljati na razpise Spirita. Za zemeljski plin pa to ne velja, je dodal.