Dobavitelji plina in elektrike s poenotenimi zahtevami nad upravnike nepremičnin

Upravnike nepremičnin ter etažne lastnike kljub nekaterim korakom vlade skrbi nemotena dobava električne energije in zemeljskega plina v prihodnjih mesecih. Nekateri dobavitelji namreč ne spoštujejo zakonodaje, velik problem predstavlja tudi dobava energentov malim poslovnim odjemalcem, so opozorili v Združenju upravnikov nepremičnin.

Sprejete zakonodajne spremembe na papirju dajejo občutek, da so težave z oskrbo etažnih lastnikov z elektriko in plinom začasno odpravljene. A se upravniki in etažni lastniki tudi po sprejetju dveh uredb in novele zakona o oskrbi s plini soočajo s številnimi težavami, zaradi katerih jih skrbi nemotena dobava elektrike in zemeljskega plina v prihodnjih mesecih.

Nekateri dobavitelji zemeljskega plina in elektrike ne spoštujejo zakonodaje, velik problem predstavlja tudi dobava energentov malim poslovnim odjemalcem, FOTO: Shutterstock

"Čeprav uredbi o določitvi cen zemeljskega plina in električne energije dobaviteljem zapovedujeta, da ne smejo prekiniti dobave električne energije oziroma zemeljskega plina in ne smejo zavrniti dobave novim odjemalcem, se to kljub vsemu zelo pogosto dogaja," je na današnji novinarski konferenci opozoril direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije, Boštjan Udovič. Uredbi za takšno ravnanje ne določata sankcij. Združenje upravnikov nepremičnin se je po Udovičevih besedah s težavami obrnilo tudi na ministrstvo za infrastrukturo, od katerega pa niso dobili nobenega odziva ali informacij, če se v zvezi s problematiko pripravljajo kakršne koli rešitve. Neodzivnost je težava, saj se kurilna sezona hitro bliža, je opozoril Udovič. Dobavitelji ob tem za dobavo električne energije postavljajo pogoje, ki so v nasprotju z določbami stanovanjskega zakona. Od upravnikov namreč zahtevajo neodplačan prevzem celotnega tveganja za plačilo računov in bančno garancijo za primer neplačila, čeprav ne gre za obveznosti upravnikov, ampak etažnih lastnikov oziroma uporabnikov v večstanovanjskih stavbah. Te pogoje so v zadnjih tednih dobavitelji praktično poenotili, je navedel Udovič, združenje pa se je zato tudi že obrnilo na tržni inšpektorat.

Pozabljeni mali poslovni odjemalci Izpostavili so tudi vprašanje dobave energentov malim poslovnim odjemalcem. Težava so zlasti poslovne stavbe, v katerih energent skupaj odjemajo izključno mali poslovni odjemalci, kot so denimo manjši trgovski centri in stavbe s pisarniškimi prostori in manjšimi lokali. Teh primerov namreč ne urejata niti obe sprejeti uredbi niti novela zakona o oskrbi s plini. Tako dobavitelji takšne skupne male poslovne odjemalce, ko njihova skupna poraba presega določeno mejo, obravnavajo kot velike poslovne odjemalce, s čimer v celoti izpadejo iz vladnih ukrepov. Za male podjetnike in obrtnike pa ima lahko to uničujoče posledice, je posvaril Udovič.