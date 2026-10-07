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Dobavne verige so lahko robustne le toliko, kolikor so robustne njihove povezave

Ljubljana, 07. 10. 2026 07.18 pred 51 minutami 2 min branja 1

Avtor:
POP TV
Platforma Business Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb

Globalna logistika se spreminja hitreje, kot ji lahko sledi infrastruktura. Slovenija se pri tem sooča z omejenimi železniškimi zmogljivostmi, dolgimi postopki in potrebo po novih logističnih povezavah. Drugi tir naj bi pretočnost več kot podvojil, vendar je zgodba hkrati pokazala, kako dolgo lahko v Sloveniji traja razvoj strateške infrastrukture.

Ko logistika deluje, je skoraj ne opazimo. Blago prispe v pristanišče, se po železnici ali cesti premakne proti skladišču in nato do trgovine ali kupca. Ko se ena od povezav prekine, pa hitro postane jasno, kako zelo je gospodarstvo odvisno od tega, da vsi deli sistema delujejo hkrati.

Prav odpornost dobavnih verig je bila ena osrednjih tem konference Platforme Business Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb. Udeleženci prvega panela so opozorili, da se globalne logistične poti spreminjajo hitro, slovenska infrastruktura pa se mora na to odzivati precej hitreje kot doslej.

Drugi tir kot simbol širšega problema

Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je opozoril, da trenutni tempo razvoja infrastrukture ni dovolj hiter za spremembe, ki prihajajo. Po njegovem sta med ključnimi ukrepi predvidljivo dolgoročno financiranje infrastrukture in bistveno hitrejši postopki.

Kako dolg je lahko razvoj strateške infrastrukture, je ponazoril Gregor Belič, član uprave Luke Koper. Povedal je, da o drugem tiru posluša že 20 let. Medtem se potrebe trga niso ustavile. Luka Koper je danes sredi velikega investicijskega cikla, nove zmogljivosti pa bi bile po njegovih besedah, če bi jih imeli že danes, že zapolnjene.

Generalni direktor 2TDK Matej Oset je opozoril, da je obstoječa železniška povezava polno zasedena že od julija 2018, drugi tir pa naj bi pretočnost več kot podvojil. Prav zato je po njegovem mnenju treba pri strateških infrastrukturnih projektih postopke pospešiti.

Krize spreminjajo logistične poti

Na odpornost dobavnih verig ne vplivajo samo domače infrastrukturne omejitve. Globalne krize lahko logistične tokove spremenijo praktično čez noč.

Predstavniki logistike so na konferenci opozorili, da so se v zadnjih letih zaradi geopolitičnih razmer spreminjale transportne poti, podjetja pa so bila prisiljena iskati alternativne rešitve. Takšne spremembe povečujejo pomen odpornosti, rezervnih poti in sposobnosti hitrega prilagajanja.

Platforma Business Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb
Platforma Business Logistika: hrbtenica gospodarstva v času sprememb
FOTO: Žiga Intihar
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KOMENTARJI1

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Tomvojo
07. 10. 2026 08.09
Vsem tem nakladačem; veriga je močna kot njen najšibkejši člen, poči in ni več celote- če še ne veste!
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