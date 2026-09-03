'Retorika prejšnje vlade je imela jasen pridih antisemitizma'

"Seveda se poskušam naučiti jezika, nekaj že vem. Dober dan in hvala lepa, to je za zdaj moj najboljši dosežek." Tako diplomatka, ki je funkcijo veleposlanice za Slovenijo opravljala že več kot leto dni, vendar iz Jeruzalema. Od prihodnjega tedna naprej bo to – tudi uradno – počela v Ljubljani. "Naše veleposlaništvo še ni odprto, saj so dela, povezana z logistiko, še vedno v teku. Pripravljeno bo prihodnji teden, vendar moramo biti potrpežljivi, preden ga predstavimo svetu."

Odprtje veleposlaništva je nov korak v zbliževanju držav, ki se je zgodilo po menjavi oblasti. Ali je Izrael s tem postal zaveznik naše države ali le trenutne vlade? "Zelo cenimo novo vlado ter način, kako gleda na odnose med Izraelom in Slovenijo. To zelo cenimo in temu pripisujemo veliko vrednost."

Slovenijo pa so, kot pravi, sicer vedno videli kot partnersko državo. "Težava je bila v določenih obdobjih v načinu, kako je druga stran gledala na te odnose."

Prejšnja vlada, ki je priznala Palestino ter proti Izraelu zaradi očitkov o kršitvah mednarodnega prava uvedla sankcije, je sicer prepričana, da nova vlada pri nas uveljavlja izraelske interese. Ti sumi deloma izhajajo iz dejavnosti agencije Black Cube pred volitvami. Kako se na to odziva Cohen Dar? "Ne želim se odzivati na politične polemike v Sloveniji. To ni v moji pristojnosti. Verjetno pa veste, da sem se več kot pet let pred nastopom funkcije veleposlanice v Sloveniji ukvarjala s holokavstom in antisemitizmom. Zato vem, kako antisemitizem izgleda in kako zveni. Nekatera retorika, uporabljena v času prejšnje vlade, je imela zelo jasen pridih antisemitskega diskurza."

"Zavračamo neresnično in nediplomatsko trditev veleposlanice, da smo vodili antisemitsko politiko. Naša ravnanja so bila iskreno humano civilizacijsko ravnanje, ki ga vaša država žal ne more," odgovarjajo pri Golobu.

Tako pa veleposlanica o besedah predsednice države Nataše Pirc Musar, da Izrael v Gazi izvaja genocid. "Raje ne bi posebej komentirala besed predsednice republike, temveč bi se osredotočila na dejstvo, da številne predstave o tem, kar se dogaja v Gazi, temeljijo na neresničnih informacijah, teorijah zarot in pripovedih, ki jih učinkovito širijo naši sovražniki, predvsem Hamas, pa tudi njihovi podporniki."

Ali ne verjame, da frustracije ljudi izvirajo iz več deset tisoč Palestincev, ki so bili ubiti, in še večjega števila tistih, ki danes trpijo? "Menim, da imajo ljudje zelo pristranski pogled na to, kar se dogaja na terenu. Številke, ki jih navajate, komunicira Hamas."

Ali svojo državo vidi kot agresorja ali žrtev? Je kdaj stopila v stik z Black Cube? Vse to v celotnem intervjuju jutri na našem portalu 24ur.com.