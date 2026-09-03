Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Retorika prejšnje vlade je imela jasen pridih antisemitizma'

Ljubljana, 03. 09. 2026 19.22 pred 1 uro 3 min branja 23

Avtor:
Žana Vertačnik
Pogovor

Teden dni pred odprtjem prvega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji smo se pogovarjali z veleposlanico Ruth Cohen Dar. Z izraelsko diplomatko se je naša ekipa srečala v enem od hotelov v središču Ljubljane. Tudi tokrat se je veleposlanica izogibala razkrivanju podrobnosti o lokaciji veleposlaništva. Kot je dejala, so previdni tudi zaradi varnostnih tveganj. Ruth Cohen Dar je v pogovoru za našo televizijo razkrila tudi odnos Izraela do zdajšnje Janševe in prejšnje Golobove oblasti. Za prejšnjo vlado je ocenila, da je uporabljala retoriko s pridihom antisemitskega diskurza.

"Seveda se poskušam naučiti jezika, nekaj že vem. Dober dan in hvala lepa, to je za zdaj moj najboljši dosežek." Tako diplomatka, ki je funkcijo veleposlanice za Slovenijo opravljala že več kot leto dni, vendar iz Jeruzalema. Od prihodnjega tedna naprej bo to – tudi uradno – počela v Ljubljani. "Naše veleposlaništvo še ni odprto, saj so dela, povezana z logistiko, še vedno v teku. Pripravljeno bo prihodnji teden, vendar moramo biti potrpežljivi, preden ga predstavimo svetu."

Odprtje veleposlaništva je nov korak v zbliževanju držav, ki se je zgodilo po menjavi oblasti. Ali je Izrael s tem postal zaveznik naše države ali le trenutne vlade? "Zelo cenimo novo vlado ter način, kako gleda na odnose med Izraelom in Slovenijo. To zelo cenimo in temu pripisujemo veliko vrednost."

Slovenijo pa so, kot pravi, sicer vedno videli kot partnersko državo. "Težava je bila v določenih obdobjih v načinu, kako je druga stran gledala na te odnose."

Prejšnja vlada, ki je priznala Palestino ter proti Izraelu zaradi očitkov o kršitvah mednarodnega prava uvedla sankcije, je sicer prepričana, da nova vlada pri nas uveljavlja izraelske interese. Ti sumi deloma izhajajo iz dejavnosti agencije Black Cube pred volitvami. Kako se na to odziva Cohen Dar? "Ne želim se odzivati na politične polemike v Sloveniji. To ni v moji pristojnosti. Verjetno pa veste, da sem se več kot pet let pred nastopom funkcije veleposlanice v Sloveniji ukvarjala s holokavstom in antisemitizmom. Zato vem, kako antisemitizem izgleda in kako zveni. Nekatera retorika, uporabljena v času prejšnje vlade, je imela zelo jasen pridih antisemitskega diskurza."

"Zavračamo neresnično in nediplomatsko trditev veleposlanice, da smo vodili antisemitsko politiko. Naša ravnanja so bila iskreno humano civilizacijsko ravnanje, ki ga vaša država žal ne more," odgovarjajo pri Golobu.

Tako pa veleposlanica o besedah predsednice države Nataše Pirc Musar, da Izrael v Gazi izvaja genocid. "Raje ne bi posebej komentirala besed predsednice republike, temveč bi se osredotočila na dejstvo, da številne predstave o tem, kar se dogaja v Gazi, temeljijo na neresničnih informacijah, teorijah zarot in pripovedih, ki jih učinkovito širijo naši sovražniki, predvsem Hamas, pa tudi njihovi podporniki."

Ali ne verjame, da frustracije ljudi izvirajo iz več deset tisoč Palestincev, ki so bili ubiti, in še večjega števila tistih, ki danes trpijo? "Menim, da imajo ljudje zelo pristranski pogled na to, kar se dogaja na terenu. Številke, ki jih navajate, komunicira Hamas."

Ali svojo državo vidi kot agresorja ali žrtev? Je kdaj stopila v stik z Black Cube? Vse to v celotnem intervjuju jutri na našem portalu 24ur.com.

veleposlanica izrael intervju

Kako mlade privabiti, da se zaposlijo v vojski?

'Ne bi me šokiralo, če bi se Antikrist sprehajal med nami'

24ur.com Stevanović sprejel izraelsko veleposlanico
24ur.com Govorila o 'skupnemu sovražniku', Pariz in Berlin zahtevata njen odstop
24ur.com Izraelski varnostniki na ljubljanskem letališču ne smejo biti več oboroženi
24ur.com 'Odločevalci, ne hlapci' ali 'orodje Izraela'?
24ur.com Knovs zahteva gradivo o predsedničini prijateljici in izraelskem veleposlaništvu
24ur.com Pirc Musarjeva o BSF: V goste ne vabiš nekoga, ki zanika mednarodno pravo
24ur.com Film predvajali na skrivni lokaciji, pred veleposlaništvom ZDA protest
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nick73
03. 09. 2026 21.13
Iz enega ekstrema v drugega. A se nobenemu politiku ne da dopovedat, da nočemo mahat s palestinskimi zastavami in uvozit pol bližnjega vzhoda, obenem pa tudi nismo navdušeni nad izraelskim državnim terorizmom?
Odgovori
+1
1 0
rogla
03. 09. 2026 21.12
Ni je treba! A Jansha se mora odkupovati za izdajstvo.
Odgovori
0 0
Petur
03. 09. 2026 21.06
jasno celemu planetu kje je zlo...
Odgovori
+3
4 1
tech
03. 09. 2026 21.05
Retorika Izraelske vlade pa ima jasen pridih nacizma.
Odgovori
+4
5 1
Hud Robin
03. 09. 2026 20.42
Gospa se ne želi odzivati na politične polemike pri nas, vtika pa se in komentira usmeritev prejšnje vlade ? Kako fino se je malo posipati s pepelom in reči, da to ni v njeni pristojnosti. Že v naslednjem stavku pa drugače.
Odgovori
+4
9 5
lakala28
03. 09. 2026 20.59
predstavnica genocida laže in se spreneveda, kot vsi židi, ki so trenutno na ablasti. Če je nekdo proti genocidu še ni antisemit. Takšno lahkotno etiketiranje poleg židov uporabljata tudi naš bolnik in oproda goljuf stevo.
Odgovori
+1
2 1
lusma00
03. 09. 2026 20.41
Mali Avstrijec z brčicami je slabo opravil delo zato pa lahko ta tam sedi in pametuje
Odgovori
+7
10 3
waga7
03. 09. 2026 21.08
Mali avstrijc je imel tud rdečkarje na muhi, pa je zmanjkal cajta
Odgovori
0 0
Protoc
03. 09. 2026 20.40
Haha..nisem še slišal ali videl skrite ambasade od nekakšne drzave v tuji drzavi. Samo v Sloveniji.
Odgovori
+9
11 2
lakala28
03. 09. 2026 21.01
židje pač. lažejo, skrivajo in zahrbtno delujejo. Ne bi se čudil, če bi se ugotovilo, da so bili v tistem vozilu, ki je povzročilo nalet kombija z NPM v tunelu , z židi povezani modeli.
Odgovori
+0
1 1
Alex82
03. 09. 2026 20.39
Ahh Slovenija do kam si prišla žalostno🤧
Odgovori
+11
13 2
supergigi
03. 09. 2026 20.37
Podpora Izraelu in dobrodošla Ga. veleposlanica Cohen.
Odgovori
-9
7 16
Alex82
03. 09. 2026 20.45
Si jo kar doma pripelji🤧
Odgovori
+4
8 4
maniaxxx
03. 09. 2026 20.36
Izraelcem je vse antisemitizem. Res mi postaja zal da se je tako povrsno delalo 70 let nazaj
Odgovori
+5
9 4
Deep1
03. 09. 2026 20.34
Ta pa je lovska! 😆😂
Odgovori
+2
7 5
Nidami
03. 09. 2026 20.36
Sam sem volil Robija in tudi Hamas se mi zdi vredu.
Odgovori
-2
4 6
Deep1
03. 09. 2026 20.37
Baje.
Odgovori
-1
0 1
TITO50
03. 09. 2026 20.32
Ženska se izgovarja na antisemitizem, kdo na svetu razen Krampa pa ga še zagovarja ?
Odgovori
+3
8 5
seter73
03. 09. 2026 20.31
Dejstvo je da je naredil Hamas ki ima za talce 3/4 palestine teroristicni napad ki je botroval prekomerni uporabi sile na drugi strani. Ampak tako kot pri talibanih, njim clovesko zivljenje ni vredno nic se posebaj ce je zenska ali otrok. Na drugi strani maščevanje brez vsake mere. Ampak ja s teroristi se ne pogaja je stara ameriska fora, ki ce si vpleten ni ravno dobra, sicer pa je.. Dejstvo pa je da Hamas podpira Iran, ki javno govori ze 10 let da bo izbrisal izrael iz zemljevida kar je pa spet ekremno bolano..podganje kolo je vse to
Odgovori
+2
7 5
jjjjjj
03. 09. 2026 20.43
"ki je botroval prekomerni uporabi sile na drugi strani" Smešno napisano.
Odgovori
+0
2 2
dobrabejba35
03. 09. 2026 20.30
Prejšnja vlada mi postaja vse bolj všeč
Odgovori
+6
14 8
lakala28
03. 09. 2026 21.04
Ja, naravnost škoda je, da smo jo izgubili. Ne moreš verjamit, kako lahkotno so v Gornji Radgoni gastarbajterji volili mijića, ki ga sploh niso poznali. Ker jim je goljuf stevo obljubil nižje davke, čeprav že itak plačujejo nižje, ko vsi ostali državljani.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pri 51 letih ne hodi na zmenke: "Moj sin je ljubezen mojega življenja"
Ena podrobnost pove, ali ste izbrali pravi model čevlja za vašega otroka
Ena podrobnost pove, ali ste izbrali pravi model čevlja za vašega otroka
Ima tri otroke in ugotovil je nekaj, kar bi morali slišati vsi starši
Ima tri otroke in ugotovil je nekaj, kar bi morali slišati vsi starši
Lewis Hamilton pokazal svojo mamo in navdušil
Lewis Hamilton pokazal svojo mamo in navdušil
zadovoljna
Portal
Od frizerja je prišla neprepoznavna: zaradi poroke se je odločila za veliko spremembo
Težko je odvrniti pogled od nje: v tej obleki je zasijala v Benetkah
Težko je odvrniti pogled od nje: v tej obleki je zasijala v Benetkah
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Balerinke, ki jih bomo letošnjo jesen nosile vse
Po večerji naredite to in vaše telo vam bo hvaležno
Po večerji naredite to in vaše telo vam bo hvaležno
vizita
Portal
Najslabše meso za krvni tlak ni svinjina: ta mesni izdelek je veliko večji problem
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Dovolj ur spanja ne pomeni nujno kakovostnega spanca
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Sočne breskve: Odlična izbira za boljšo prebavo in manj kilogramov
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
Zakaj so otroci v prvih tednih šole tako pogosto bolni?
cekin
Portal
Odštevamo do plače: kaj lahko skuhate za 20 evrov in koliko dni boste jedli?
Kaj vedo, česar drugi ne? Država je premaknila za 72 milijard evrov zlata
Kaj vedo, česar drugi ne? Država je premaknila za 72 milijard evrov zlata
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Zasluži 3.400 evrov na mesec, a razmišlja o odpovedi: sinova risba ga je pretresla
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
moskisvet
Portal
Tukaj vas bodo lovili: novi radarji dobili zeleno luč na treh odsekih
Je 54-letnica za to že prestara?
Je 54-letnica za to že prestara?
Kivi ali suhe slive: Kaj izbrati ob težavah z zaprtjem?
Kivi ali suhe slive: Kaj izbrati ob težavah z zaprtjem?
Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko
Ste vedeli? Vrat avtomobila ne bi smeli nikoli odpreti z levo roko
dominvrt
Portal
Gobarska sezona se približuje: katere jesenske gobe bomo kmalu iskali?
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Raste skoraj pred očmi: posejte jo zdaj in čez nekaj tednov že nabirajte sveže liste
Skrivnost gumba v hladilniku: Kaj zares pomenijo tiste številke?
Skrivnost gumba v hladilniku: Kaj zares pomenijo tiste številke?
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
okusno
Portal
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Sočne piščančje fajite so pripravljene v pol ure, okus pa bo navdušil vso družino
Sočne piščančje fajite so pripravljene v pol ure, okus pa bo navdušil vso družino
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Največja napaka pri pripravi biskvita, ki jo dela skoraj vsak (in zakaj vam zaradi nje upade)
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
Mojmir ob Tilnovi parmigiani: 'Čuti se ljubezen'
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Ime mi je Bojan
Ime mi je Bojan
Cimra
Cimra
Besa
Besa
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929