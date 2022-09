Dober mesec dni pred volitvami najvišja podpora Logarju, sledi Pirc Musarjeva

Dober mesec dni pred predsedniškimi volitvami se je sestava neuradne kandidatne liste konkretno spremenila. Kandidatka Gibanja Svoboda Marta Kos je iz tekme za predsednico države izstopila, svojega kandidata pa sta najavili dve parlamentarni stranki, in sicer NSi Janeza Ciglerja Kralja in SD Milana Brgleza. Tako kot prejšnji mesec sta vodilna kandidata za zmago na volitvah Anže Logar in Nataša Pirc Musar, obema je podpora v primerjavi s prejšnjim mesecem zrasla.

Glede na rezultate ankete, ko jo je Ninamedia naredila za Dnevnik, ima trenutno največ podpore med predsedniškimi kandidatkami in kandidati Anže Logar, ki bi ga podprlo 34,1 odstotka vprašanih, tesno za njim je Nataša Pirc Musar, ki bi jo podprlo 31,4 odstotka vprašanih. Obema vodilnima kandidatoma je volilna podpora v primerjavi s prejšnjim mesecem zrasla, navajajo pri Dnevniku. Po podatkih objavljene ankete je med vprašanimi tudi 17,6 odstotka tistih, ki še ne vedo, koga bi volili. Še prejšnji mesec je bila na tretjem mestu Marta Kos, ki je iz tekme za predsednico države izstopila, sedaj je s 5,4-odstotno podporo vprašanih na tretjem mestu Ivo Vajgl. Sledi Vladimir Prebilič s 3,5 in Janez Cigler Kralj z dvoodstotno podporo vprašanih. Ostali kandidati v anketi niso presegli enega odstotka podpore vprašanih. Podpora Milanu Brglezu še ni znana, saj je vstopil v predsedniško tekmo na začetku anketiranja, njegovega imena tako še niso vključili v osnovno vprašanje, je pa bil del ankete o podpori kandidatov v drugem krogu. icon-expand Volitve bodo 23. oktobra. FOTO: AP Drugi krog Drugi krog volitev je tudi glede na tokratne anketne rezultate neizbežen, tekmeca pa zelo izenačena. Če bi se v drugi krog uvrstila Nataša Pirc Musar in Anže Logar, kakor je predvidela tudi tokratna javnomnenjska raziskava, bi Pirc Musarjeva prejela 41,9 odstotka podpore vprašanih, Logar pa 42,1 odstotka. Če bi se v drugi krog uvrstila Brglez in Logar, bi ta prejel 51,4 odstotka, Brglez pa 25,2 odstotka podpore vprašanih. Če bi prišlo do drugega kroga med Pirc Musarjevo in Brglezom, bi Pirc Musarjeva prejela 46,4 odstotka, Brglez pa 29,7 odstotka podpore vprašanih. Zaradi naknadne uvrstitve Brgleza v anketo, ki je ob svoji predsedniški nominaciji prevzel pozicijo in deleže Marte Kos, pri omenjenem mediju opozarjajo, da že ti rezultati nakazujejo, da je prejšnji teden v predsedniško tekmo vstopil upoštevanja vreden igralec.