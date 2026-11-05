Dober računovodja vam lahko prihrani več, kot si mislite

To še posebej dobro vedo podjetniki, ki so se že kdaj znašli pred nepredvideno davčno obveznostjo, zamujenim rokom ali kupom neurejenih računov tik pred oddajo finančnih poročil. Zato se pri izbiri računovodskih in drugih poslovnih storitev splača pogledati nekoliko dlje od najnižje mesečne postavke.
Računovodja ni samo nekdo, ki knjiži račune
Veliko podjetnikov računovodstvo še vedno razume predvsem kot administrativno obveznost. Račune je treba zbrati, dokumentacijo urediti, davčne obračune oddati in poskrbeti, da so evidence pravilne.
Toda izkušen računovodja lahko podjetniku pomaga tudi bolje razumeti njegovo poslovanje. Če sproti spremlja prihodke, odhodke in druge pomembne podatke, lahko pravočasno opozori na težave, ki jih podjetnik med vsakodnevnim delom morda sploh ne opazi.
Predstavljajte si podjetnika, ki ima veliko naročil in je prepričan, da mu gre odlično, vendar konec meseca na računu vedno znova zmanjka denarja. Računovodski pregled lahko pokaže, da ima previsoke stroške, predolge plačilne roke ali preveč neporavnanih terjatev.
Visoki prihodki namreč še ne pomenijo tudi zdravega poslovanja, zato so urejene evidence in razumevanje številk pomembni tudi takrat, ko podjetju na prvi pogled ne gre slabo.
Koliko stanejo računovodske storitve v Sloveniji?
Cena računovodstva je odvisna predvsem od obsega dokumentacije, števila zaposlenih, zahtevnosti poslovanja in dodatnih storitev, ki jih potrebujete.
Okvirne mesečne cene v Sloveniji so naslednje:
|Vrsta naročnika
|Okvirna cena računovodstva
|Manjši s.p. ali društvo
|55-85 € / mesec
|Podjetje z 1-2 zaposlenima
|95-130 € / mesec
|Podjetje s 3-7 zaposlenimi
|150-440 € / mesec
Pri enostavnejšem poslovanju, na primer pri nekaterih normiranih s.p.-jih, je lahko osnovna storitev tudi cenejša. Zahtevnejše računovodstvo in dodatno svetovanje pa lahko strošek precej povečata.
Pomembno je predvsem preveriti, kaj mesečna cena dejansko vključuje. Nekateri servisi v dogovorjeni znesek vključijo tudi letne obračune in poročila, drugi posamezna opravila zaračunavajo posebej. Razlike so lahko tudi pri obračunu plač, svetovanju, urejanju zaostale dokumentacije in dodatnih poročilih.
Ko primerjate ponudnike računovodskih storitev, zato preverite, katere naloge zajema dogovorjeni znesek in kako se obračunavajo dodatne storitve.
Ali podjetnik sploh potrebuje računovodski servis?
To vprašanje si pogosto zastavijo predvsem tisti, ki šele odpirajo podjetje ali imajo zelo majhen obseg poslovanja. Samostojni podjetnik lahko v določenih primerih evidence vodi sam, vendar je zahtevnost odvisna od načina ugotavljanja davčne osnove in drugih obveznosti.
Normirani s.p. za ugotavljanje davčne osnove praviloma ne vodi poslovnih knjig na enak način kot podjetnik z dejanskimi odhodki, še vedno pa mora skrbeti za predpisane evidence, pravilno izdajanje računov in izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti.
Če imate le nekaj poslovnih dogodkov na mesec, se vam morda zdi, da lahko vse uredite sami. Vendar je pri odločitvi dobro upoštevati tudi čas, ki ga porabite za spremljanje pravil, urejanje dokumentacije in pripravo obračunov.
Prihranek pri računovodskih storitvah ni nujno prihranek pri poslovanju, če morate zato vsak mesec več ur nameniti delu, na katero se ne spoznate najbolje.
Kje najti dobrega računovodjo v Sloveniji?
Pri iskanju računovodskega servisa ni nujno, da izberete ponudnika v neposredni bližini. Številni omogočajo elektronsko predajo dokumentacije in sodelovanje na daljavo, zato je lahko pomembnejše od lokacije to, kako dobro se razumete in kako odziven je izvajalec.
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Ko pripravljate povpraševanje, navedite pravno obliko podjetja, približno število mesečnih dokumentov, število zaposlenih in morebitne posebnosti poslovanja. Tako bodo ponudniki lažje ocenili obseg potrebnih storitev, vi pa boste pridobili bolj primerljive ponudbe.
Če razmišljate o menjavi računovodje, pa se pred začetkom sodelovanja z novim izvajalcem dogovorite tudi o prenosu dokumentacije, podatkov in dostopov, da bo prehod potekal čim bolj nemoteno.
Dober računovodja je lahko pomemben del uspešnega poslovanja
Računovodstvo verjetno ni razlog, zaradi katerega ste se odločili za podjetništvo, vendar lahko urejene finance precej vplivajo na to, kako mirno in samozavestno vodite podjetje.
Dober računovodja vam ne more zagotoviti višjega dobička ali nižjih davkov, lahko pa vam pomaga preprečiti napake, ki so lahko drage, bolje razumeti stroške in pravočasno sprejemati pomembne odločitve. Prav v tem je njegova vrednost pogosto precej večja od zneska, ki ga vsak mesec plačate za računovodske storitve.
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