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Dober računovodja vam lahko prihrani več, kot si mislite

Ljubljana, 05. 11. 2026 00.15 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
dober racunovodja vam lahko prihrani vec kot si mislite 1

Koliko vas v resnici stane računovodstvo? Če pomislite samo na mesečni račun računovodskega servisa, morda spregledate precej pomembnejši del zgodbe. Dober računovodja vam namreč ne pomaga zgolj urejati dokumentacije, ampak lahko pravočasno opazi napake, opozori na obveznosti in vam prihrani precej nepotrebnih stroškov.

To še posebej dobro vedo podjetniki, ki so se že kdaj znašli pred nepredvideno davčno obveznostjo, zamujenim rokom ali kupom neurejenih računov tik pred oddajo finančnih poročil. Zato se pri izbiri računovodskih in drugih poslovnih storitev splača pogledati nekoliko dlje od najnižje mesečne postavke.

Računovodja ni samo nekdo, ki knjiži račune

Veliko podjetnikov računovodstvo še vedno razume predvsem kot administrativno obveznost. Račune je treba zbrati, dokumentacijo urediti, davčne obračune oddati in poskrbeti, da so evidence pravilne.

Toda izkušen računovodja lahko podjetniku pomaga tudi bolje razumeti njegovo poslovanje. Če sproti spremlja prihodke, odhodke in druge pomembne podatke, lahko pravočasno opozori na težave, ki jih podjetnik med vsakodnevnim delom morda sploh ne opazi.

dober racunovodja vam lahko prihrani vec kot si mislite 1

Predstavljajte si podjetnika, ki ima veliko naročil in je prepričan, da mu gre odlično, vendar konec meseca na računu vedno znova zmanjka denarja. Računovodski pregled lahko pokaže, da ima previsoke stroške, predolge plačilne roke ali preveč neporavnanih terjatev.

Visoki prihodki namreč še ne pomenijo tudi zdravega poslovanja, zato so urejene evidence in razumevanje številk pomembni tudi takrat, ko podjetju na prvi pogled ne gre slabo.

Kje vam lahko dober računovodja dejansko prihrani denar?

Prihranki podjetja niso povezani samo z davki. Pogosto gre za manjše težave, ki jih je veliko lažje preprečiti kot pozneje odpravljati, če smo z njimi seznanjeni.

Dober računovodski servis vam lahko pomaga predvsem pri:

-       Preprečevanju napak: pravilno pripravljeni obračuni in evidence zmanjšujejo možnost dragih popravkov.

-       Spoštovanju rokov: pravočasna opozorila pomagajo preprečiti zamude in morebitne posledice.

-       Pregledu nad stroški: lažje prepoznate izdatke, ki obremenjujejo poslovanje.

-       Načrtovanju denarnega toka: bolje veste, koliko sredstev boste potrebovali za prihodnje obveznosti.

-       Razumevanju davčnih možnosti: strokovnjak vas lahko opozori na zakonite možnosti, ki so glede na vaše poslovanje dejansko na voljo.

-       Prihranku časa: manj ur porabite za administracijo in več za delo s strankami.

Pri davkih je posebej pomembno, da računovodja pozna konkretne okoliščine vašega podjetja. Kar je primerno za eno podjetje, ni nujno primerno za drugo, zato splošne obljube o velikih davčnih prihrankih brez pregleda poslovanja niso najboljši znak.

Med računovodskimi servisi in ponudniki finančnega svetovanja zato iščite nekoga, ki zna poleg priprave obračunov tudi razumljivo pojasniti, kaj posamezne številke pomenijo za vaše podjetje.

dober racunovodja vam lahko prihrani vec kot si mislite 1

Koliko stanejo računovodske storitve v Sloveniji?

Cena računovodstva je odvisna predvsem od obsega dokumentacije, števila zaposlenih, zahtevnosti poslovanja in dodatnih storitev, ki jih potrebujete.

Okvirne mesečne cene v Sloveniji so naslednje:

Vrsta naročnikaOkvirna cena računovodstva
Manjši s.p. ali društvo55-85 € / mesec
Podjetje z 1-2 zaposlenima95-130 € / mesec
Podjetje s 3-7 zaposlenimi150-440 € / mesec

Pri enostavnejšem poslovanju, na primer pri nekaterih normiranih s.p.-jih, je lahko osnovna storitev tudi cenejša. Zahtevnejše računovodstvo in dodatno svetovanje pa lahko strošek precej povečata.

Pomembno je predvsem preveriti, kaj mesečna cena dejansko vključuje. Nekateri servisi v dogovorjeni znesek vključijo tudi letne obračune in poročila, drugi posamezna opravila zaračunavajo posebej. Razlike so lahko tudi pri obračunu plač, svetovanju, urejanju zaostale dokumentacije in dodatnih poročilih.

Ko primerjate ponudnike računovodskih storitev, zato preverite, katere naloge zajema dogovorjeni znesek in kako se obračunavajo dodatne storitve.

Ali podjetnik sploh potrebuje računovodski servis?

To vprašanje si pogosto zastavijo predvsem tisti, ki šele odpirajo podjetje ali imajo zelo majhen obseg poslovanja. Samostojni podjetnik lahko v določenih primerih evidence vodi sam, vendar je zahtevnost odvisna od načina ugotavljanja davčne osnove in drugih obveznosti.

Normirani s.p. za ugotavljanje davčne osnove praviloma ne vodi poslovnih knjig na enak način kot podjetnik z dejanskimi odhodki, še vedno pa mora skrbeti za predpisane evidence, pravilno izdajanje računov in izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti.

dober racunovodja vam lahko prihrani vec kot si mislite 1

Če imate le nekaj poslovnih dogodkov na mesec, se vam morda zdi, da lahko vse uredite sami. Vendar je pri odločitvi dobro upoštevati tudi čas, ki ga porabite za spremljanje pravil, urejanje dokumentacije in pripravo obračunov.

Prihranek pri računovodskih storitvah ni nujno prihranek pri poslovanju, če morate zato vsak mesec več ur nameniti delu, na katero se ne spoznate najbolje.

Kako prepoznati zanesljivega računovodjo?

Pri računovodji ne iščete samo nekoga, ki pozna številke, ampak tudi osebo, ki ji boste zaupali pomembne podatke o svojem poslovanju. Preden se odločite za sodelovanje z enim od ponudnikov računovodskih in poslovnih storitev, preverite:

Izkušnje z vašo dejavnostjo: računovodstvo za manjšo trgovino se lahko precej razlikuje od računovodstva za storitveno podjetje ali podjetje, ki posluje s tujino.

Odzivnost: kako hitro lahko pričakujete odgovor, kadar imate vprašanje?

Način predaje dokumentacije: boste račune pošiljali elektronsko ali jih boste morali fizično dostavljati?

Obseg storitev: kdo skrbi za obračune, poročila, plače in morebitna dodatna opravila?

Preglednost cen: kaj je vključeno v mesečni znesek in kaj se doplača?

Ravnanje z dokumentacijo: kako so urejeni dostopi, hramba podatkov in predaja dokumentacije ob zaključku sodelovanja?

Odgovornosti in odpravljanje napak: katere naloge prevzame servis, katere ostanejo podjetniku in kako se rešujejo morebitne napake?

Dober znak je, če vam računovodja že ob prvem pogovoru postavi precej vprašanj o vašem poslovanju. Brez podatkov o obsegu dela, zaposlenih in načinu poslovanja je namreč težko pripraviti ustrezno ponudbo.

Zakaj najcenejši računovodski servis ni vedno najboljša izbira?

Predstavljajte si dva računovodska servisa. Prvi ponuja nižjo mesečno ceno, vendar se dodatno svetovanje, priprava posameznih poročil in druga opravila zaračunavajo posebej. Drugi je nekoliko dražji, a v ceno vključuje širši obseg podpore.

Za podjetnika, ki potrebuje samo osnovne obračune, je lahko primernejša prva možnost. Če pa imate zaposlene, poslujete s tujino ali pogosto potrebujete strokovna pojasnila, vam bo morda več koristil drugi servis.

Pomembno je torej predvsem, da obseg računovodskih storitev ustreza dejanskim potrebam vašega podjetja. Pred podpisom pogodbe se zato dogovorite, kdo opravlja posamezne naloge, kako poteka komunikacija in kaj lahko pričakujete od sodelovanja.

dober racunovodja vam lahko prihrani vec kot si mislite 1

Kje najti dobrega računovodjo v Sloveniji?

Pri iskanju računovodskega servisa ni nujno, da izberete ponudnika v neposredni bližini. Številni omogočajo elektronsko predajo dokumentacije in sodelovanje na daljavo, zato je lahko pomembnejše od lokacije to, kako dobro se razumete in kako odziven je izvajalec.

Pri iskanju računovodskih, finančnih ali drugih strokovnih storitev za svoje podjetje si lahko pomagate s portalom 1818.si, ki na enem mestu združuje številne ponudnike poslovnih storitev iz vse Slovenije. V kategoriji Poslovne, pravne in finančne storitve lahko poiščete računovodske in knjigovodske servise, poslovne in finančne svetovalce ter druge strokovnjake, ki vam lahko pomagajo pri poslovanju.

Ko pripravljate povpraševanje, navedite pravno obliko podjetja, približno število mesečnih dokumentov, število zaposlenih in morebitne posebnosti poslovanja. Tako bodo ponudniki lažje ocenili obseg potrebnih storitev, vi pa boste pridobili bolj primerljive ponudbe.

Če razmišljate o menjavi računovodje, pa se pred začetkom sodelovanja z novim izvajalcem dogovorite tudi o prenosu dokumentacije, podatkov in dostopov, da bo prehod potekal čim bolj nemoteno.

Dober računovodja je lahko pomemben del uspešnega poslovanja

Računovodstvo verjetno ni razlog, zaradi katerega ste se odločili za podjetništvo, vendar lahko urejene finance precej vplivajo na to, kako mirno in samozavestno vodite podjetje.

Dober računovodja vam ne more zagotoviti višjega dobička ali nižjih davkov, lahko pa vam pomaga preprečiti napake, ki so lahko drage, bolje razumeti stroške in pravočasno sprejemati pomembne odločitve. Prav v tem je njegova vrednost pogosto precej večja od zneska, ki ga vsak mesec plačate za računovodske storitve.

dober racunovodja vam lahko prihrani vec kot si mislite 1

 

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