Dobički zasebnikov pred potrebami starostnikov

Takoj, ko so prejeli zakon, so v Srebrni niti prosili za posvet ali okroglo mizo, da bi razjasnili nekatere nejasnosti v zakonu. Povabljeni so bili na pogovor na ministrstvo za zdravje, a so pogrešali predstavnike ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, saj zakon posega v področji obeh ministrstev.

Na predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi so se odzvali v društvu Srebrna nit. Kot je zapisala predsednica društva Biserka Marolt Meden , so zelo razočarani in ogorčeni, ker so predlog zakona dali v javno razpravo, pri tem pa se o njem niso uskladili v koaliciji in s socialnimi partnerji. Marolt Meden je med drugim opozorila, da je vlada sprejela rebalans proračuna, v katerem sredstva za programe dolgotrajne oskrbe zmanjša za 4,2 milijona evrov.

Proračun za leto 2021 je DZ sprejel že novembra lani, zdaj pa bo vlada predlagala nekatere popravke. Usmeritve za pripravo predloga sprememb in tudi za pripravo predloga proračuna za leto 2022 je sprejela že julija, ko je sporočila, da pričakuje postopno okrevanje gospodarstva, a ker to še ne bo doseglo ravni izpred epidemiološke krize, mora biti temu ustrezen tudi pristop k pripravi obeh dokumentov.

Takoj, ko so prejeli zakon, so v Srebrni niti prosili za posvet ali okroglo mizo, da bi razjasnili nekatere nejasnosti v zakonu.

"Zakon z vsemi prilogami je ponekod zelo nerazumljivo napisan in dopušča različne interpretacije, dvome in bojazni. Zato bi predlagatelj moral organizirati več posvetov in okroglih miz v sodelovanju z MDDSZEM, da bi zakon lahko izboljšali in ga čim prej sprejeli. In zato so tudi naše pripombe in vprašanja verjetno takšna kot zakon. Predlagamo, da se javna razprava o zakonu podaljša, da bomo zakon lahko temeljito preverili in predlagali izboljšave," so poudarili.

Strokovna združenja in civilne organizacije so marca letos pozvale vlado, naj pripravi dober zakon o dolgotrajni oskrbi in naj bodo vsi deležniki vključeni v sooblikovanje. Ignoranca politike je bila popolna, pravi Marolt Meden.

"Pričakovali smo zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo vsem državljankam in državljanom omogočil enak dostop do potrebnih storitev ne glede na njihovo premoženjsko stanje, kraj bivanja in druge osebne okoliščine. Zahtevali smo dvig javnih sredstev za storitve dolgotrajne oskrbe, krepitev načel solidarnosti in socialne države pri skrbi za starejše in vse, ki so v vsakodnevnem življenju odvisni od tuje pomoči ter pospešen razvoj javne mreže izvajalcev dolgotrajne oskrbe in socialnovarstvenih storitev," poudarja predsednica društva.

Na drugi strani pa so dočakali predlog zakona, o katerem se ne strinjajo niti predlagatelji zakona, dodaja. V društvu ob tem zahtevajo tudi pospešen razvoj javne mreže izvajalcev socialnovarstvenih storitev. V zakonu naj bo opredeljen delež javnih izvajalcev v mreži, ki naj bo vsaj 75-odstoten.

"Skrb za starejše je očitno odlična tržna niša in naša država zelo skrbi za to, da bodo imeli zasebniki velike dobičke na račun upokojencev oziroma starejših, njihovih stisk, stisk njihovih družin in drugih bližnjih," dodaja Marolt Meden. Zakon bi moral v središče postaviti uporabnike ter njihove potrebe, temljiti pa bi moral na solidarnosti in uresničevati ustavno načelo, da je Slovenija socialna država, še poudarja.

Kljub vsem pomanjkljivostim se v društvu strinjajo, da zakon ureja pomembno področje in ponuja tudi veliko dobrih rešitev, kot so zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, možnost možnost izbire primerljive pravice za primerljive potrebe, višji delež javnih sredstev in zmanjšanje finančne obremenitve posameznika in družine in še veliko drugega.