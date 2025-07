Dobila kazen, ker je igrala klavir v sredo popoldne

Zgodnje jutro, vi ste še v postelji, ko naenkrat zaslišite ... sesalec, pralni stroj, kosilnico, pasji lajež. Situacija, v kateri smo se verjetno znašli že vsi. A kako glasen je pravzaprav ta hrup? Andrej Kotar z Zavoda za varnost pri delu je pred nami izmeril, kako glasna je kosilnica. "Trenutna vrednost hrupa, ki ga merimo, je okoli 74 decibelov," je odčital podatek z merilne naprave.

In kaj to pomeni za stanovalce, oddaljene približno 100 metrov? "Tale rjava barva pomeni najvišji nivo hrupa, potem pa se to širi v koncentričnih krogih. – Torej teh stanovanjskih stavb tukaj ne moti? – Ne, v tem primeru, kot je tukaj, so vrednosti precej pod tistimi dovoljenimi mejami," je pojasnil.

In te dovoljene meje veljajo cel dan, zato vas lahko, denimo zaradi igranja klavirja ali lajanja psa čez dan, vaš sosed prijavi.

"Motnja je prepovedana kadarkoli, samo pri presoji prekomernosti so drugačna merila v dnevnem in nočnem času," pravi Miha Juhart s Pravne fakultete v Ljubljani. "Od 6. ure zjutraj do 18. ure – 58 decibelov. Potem je drugo obdobje večer, ki traja od 18. ure do 22. ure, tam so vrednosti nižje, mejna vrednost je 53 decibelov. Medtem, ko so najstrožje vrednosti ponoči – 48 decibelov," je pojasnil.

"Oseba ali občan, ki ga moti ta hrup, lahko pokliče na policijo, na številko 113, in zadevo prijavi, pove, kaj ga moti. Dolžnost policistov je, da pridejo na kraj," pravi Željko Car, samostojni policijski inšpektor na Policijski upravi Ljubljana.

Prijavitelj hrupa vas lahko toži. "Tožba gre po normalni sodni poti. Če je motenje posesti, sicer nekoliko hitreje – zakon določa nekoliko krajše roke in prednostno obravnavo, ampak to so še vedno postopki, ki lahko trajajo mesece ali leta," pravi Juhart.