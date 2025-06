Dobili bomo skupino za obravnavo otrok in mladostnikov z nevarnim vedenjem

V medresorsko skupino se bo tako povezalo več strokovnjakov in predstavnikov odločevalcev. "Slednji bodo pomagali umestiti programe v realno življenje in prostor z ustreznimi kadrovskimi in finančnimi sredstvi," je dejala redna profesorica na oddelku za psihiatrijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani Vesna Švab . Skupina bo delo začela z začetkom šolskega leta.

Direktorica Vzgojnega zavoda Planina Leonida Zalokar je v izjavi za medije po srečanju povedala, da so nevarni otroci multidisciplinarni, in ne zgolj pedagoški problem . "Za problem so odgovorni socialni, zdravstveni, pravosodni in izobraževalni resor," je poudarila.

Motnje mladostnikov in otrok so zelo različne in zahtevajo korektno, intenzivno obravnavo. Za to pa je pomembna predvsem dobra oceno za kaj v ozadju problema mladostnikov in otrok gre, je dejala Švabova. Med problemi so lahko družinski razlogi, zlorabe, v izjemnih primerih tudi psihopatologije in znaki duševnih motenj, najpogosteje pa so vzroki v socialnih okoliščinah.

Zalokarjeva je opozorila tudi, da medvrstniško nasilje narašča, kar po njenih navedbah podkrepljujejo številne študije. Po strelskih napadih v Srbiji in primerih medvrstniškega nasilja v Sloveniji pred dvema letoma, se je po njenih navedbah povečalo število otrok v vzgojnih zavodih. Kot je dejala, je Slovenija ena izmed najbolj institucionaliziranih držav, kar ima za otroke nepopravljive posledice.

Ključno je, da programi obravnave otrok, mladostnikov in njihovih družin v največji možni meri potekajo v njihovi skupnosti. Zagotoviti jim moramo programe, ki jim bodo omogočali, da se bodo vrnili v svoje naravno šolsko in družinsko okolje, je poudarila Švab. Programi intenzivne pomoči na domu pa bi po njenem mnenju pomagali tudi pri reševanju problematike nasilja med romskimi otroci.

Zalokar pa je dodala, da ni naklonjena nižanju meje kazenske odgovornosti in da bi morali primere nevarnih otrok obravnavati posamično, glede na dejanje, ki so ga povzročili. Po njenem mnenju je netenje strahov ena najslabših potez na področju skrbi za duševno zdravje. Pomembno je, da mediji ob vsem, kar gre v svetu narobe, vendarle poročajo tudi o pozitivnih spremembah. Dejala je, da med te spada oblikovanje fokalne skupine.

Golob se je sicer že 13. junija sestal s predstavniki ključnih ministrstev in strokovne javnosti o sistemski obravnavi otrok in mladostnikov z nevarnim vedenjem. Na sestanku so se udeleženci dogovorili o nadgradnji obstoječih rešitev in sistemskih ukrepov. Pri tem so med drugim napovedali krepitev mreže medinstitucionalnega sodelovanja.