Dobili smo novo Fala kraljico

Sobota, 11. maja, je bila popolnoma v znamenju potic, saj je v restavraciji Zajčja Dobrava v Ljubljani potekal tradicionalni, že peti dogodek Mojster potice – Fala kraljice, ki ga podjetje Lesaffre Slovenija organizira s svojim slavnim modrim Fala Slončkom.

Finalistke s članicami komisije in Fala Slončkom.

Finalistke so spekle potice in si drznile postaviti lepotice na ocenjevanje strokovni komisiji in javnosti. Strokovno komisija, ki so jo sestavljali priznana senzorična ocenjevalka, izr. prof. mag. Marlena Skvarča, lastnica blagovne znamke LePotica in prva certificirana proizvajalka slovenske potice, Janja Štrumbelj, in direktorica podjetja Lesaffre Slovenija ter strastna ljubiteljica peke kruha in kvašenega peciva, mag. Mirjam Kavčič, je imela letos izredno težko nalogo.

Zmagovalna drobnjakova potica Ivanke Rovtar.

Potice so bile čudovite na pogled in izjemno okusne z domiselno sestavljenimi sestavinami. Komisija in finalistke so tako skupno najvišje število točk dodelili Ivanki Rovtar in njeni odlični slani drobnjakovi potici. Karmen Šlibar Vuzem pa si je s svojo rožičevo potico s suhimi figami in dateljni prislužila kar dva nova naziva – za najbolj inovativno potico in najboljšo potico po izboru publike.

Finalne potice.