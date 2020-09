Konec zmede: dobili smo prva nacionalna priporočila za sladkorne bolnike

Na pobudo Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji je zato ministrstvo za zdravje pred dvema letoma imenovalo delovno skupino za pripravo prvih nacionalnih priporočil o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2 . Pri njihovi pripravi je sodelovalo 10 institucij, namenjena pa so zdravstvenim strokovnjakom. "Ključni namen predstavljenih priporočil je poenotenje strokovnih informacij, ki jih oseba s sladkorno boleznijo prejme od zdravstvenih strokovnjakov," so zapisali v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza).

O sladkorni bolezni in prehrani se veliko govori in piše, na spletu lahko najdemo številne informacije. A strokovnjaki opozarjajo, da so mnoge objavljene informacije strokovno netočne in vnašajo med ljudi zmedo. Bolnik zato, ker je nekje nekaj prebral, včasih ne upošteva priporočil zdravstvenih delavcev. "Zato je pomembno, da so informacije o prehrani pri sladkorni bolezni na vseh ravneh oskrbe poenotene," so zapisali v priporočilih.

Kljub modernim zdravilom in zdravljenju s sodobno tehnologijo ostaja namreč nefarmakološko zdravljenje temelj zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2. "Ustrezen način življenja ugodno vpliva na potek bolezni, osveščenost oziroma zdravstvena pismenost pa dajeta osebi s sladkorno boleznijo svobodo za kakovostno življenje," pravi Jana Klavs, koordinatorka delovne skupine, ki je pripravila priporočila. Skozi izmišljena lika Zofi in Florjana v knjižici zdravstvene strokovnjake poučujejo o preverjenih in strokovnih informacijah.

Predstavljeni so različni prehranski vzorci in priporočila glede vnosa posameznih hranil (ogljikovi hidrati, sladkorji in sladila, beljakovine, maščobe, prehranske vlaknine, sol, prehranska dopolnila in podobno), pa tudi priporočila glede telesne dejavnosti."Telesna dejavnost ima dokazano protivnetno delovanje, izboljša lipidni profil in počutje. Predvsem pa ugodno vpliva na kardiorespiratorno pripravljenost, telesno maso, sestavo telesa, mišično moč in vzdržljivost. Program telesne vadbe mora biti individualen glede na telesno zmogljivost, farmakološko zdravljenje, prisotnost in težavnostno stopnjo zapletov sladkorne bolezni, želje in cilje posameznika ter pričakovane koristi vadbenega programa," so zapisali v priporočilih.

Povzetek priporočil o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2: