Dobili smo prvo 3D-talno označbo na našem avtocestnem omrežju

Tovrstne talne označbe sicer že poznamo v obliki prehoda za pešce – eno takšnih 3D zeber so poleti dobili na Ptuju in v Velenju, naslednje leto pa naj bi jih dobili tudi v Ljubljani.

Kot so na občini Ptuj zapisali tedaj, so eni izmed prvih, ki se pridružujejo iniciativi za ozaveščanje o varnosti najbolj ranljivih skupin v prometu. Gre za pilotni projekt s sloganom "Varno ima vedno prav", ki izpostavlja pomen varnosti v prometu na inovativen način – s 3D zebrami na območjih umirjenega prometa, ki zaradi svoje podobe pritegnejo pozornost voznikov, jih upočasnijo in spomnijo, da so na območju, kjer so v prometu prisotni tudi otroci, kolesarji in pešci.