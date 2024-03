Dobili tretjega podpredsednika, kandidate za evropske volitve še iščejo

Izvršni odbor in svet stranke sta na današnjih popoldanskih zasedanjih opravila razpravo o evidentiranih kandidatih za evropske poslance. Člani so soglašali s sedmimi kandidati, je po sejah organov Svobode dejala predsednica sveta stranke Nataša Avšič Bogovič .

Imen sedmih potrjenih kandidatov v stranki uradno še ne razkrivajo, je pa Avšič Bogovičeva potrdila, da so med njimi tudi aktualni poslanci državnega zbora. To sta Tamara Vonta in Uroš Brežan. Na listi bosta tudi oba evropska poslanca Svobode, Irena Joveva in Klemen Grošelj. Prav tako naj bi bila v naboru omenjenih sedmih kandidatov še predsednik strankinega podmladka Matej Grah in direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo ter državna sekretarka za odnose z DZ v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper.