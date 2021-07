Dobite ključ za Windows 10 Pro za 6,10 € in brezplačno nadgradite na Windows 11

Izdelovalec programske opreme se je zavezal, da bo nadgradnja za uporabnike Windowsa 10 brezplačna. Tako kot je bil Windows 10 brezplačen za uporabnike Windowsa 7 in Windowsa 8, bo novi Windows 11 brezplačen za obstoječe uporabnike Windowsa 10, zlasti ker podjetje večino dobička do Windowsa dobi prek licenc za podjetja in OEM licenc. Za uporabnike naprav z Windowsom 10 je dobra novica, da bo naslednja različica, Windows 11, na voljo brezplačno.

Če že imate veljavno licenco za Windows 10, lahko zlahka nadgradite na Windows 11 brezplačno in brez večjih težav. A pri nakupu najbolj uporabljanega računalniškega sistema je pomembna tudi cena in pri Keysoffu imajo v razprodaji ob sredini leta za vas najboljše ponudbe za zakonit, varen in varčen nakup.