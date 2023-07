Dobitnik nagrade državljan Evrope 2023 je tudi Slovenec Sandi Curk

"Je človek z veliko začetnico, človekoljub, prostovoljec in humanitarec po duši," so v Evropskem parlamentu zapisali o Sandiju Curku, poveljniku regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko, ki je dobitnik nagrade državljan Evrope 2023. Med 38 prejemniki iz 25 držav članic se je znašel zaradi pomoči 120 ukrajinskim beguncem. Na njegovih ramenih sta bili vsa skrb in koordinacija sprejema in namestitve mater z mladoletnimi otroki v Postojni. Nepogrešljiv je bil tudi ob nedavnih rušilnih potresih na Hrvaškem in v Turčiji ter pri reševanju jamarke iz Vranjedolske jame blizu Cerknice.